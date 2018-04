Anna Wintour si prepara a lasciare Vogue?

Anna Wintour verso l'addio a Vogue : Anna Wintour potrebbe lasciare Vogue e il gruppo Condé Nast. Lo rivela il New York Post secondo cui il regno della storica direttrice potrebbe finire dal prossimo luglio, dopo le nozze della figlia Bee Schaffer con Francesco Carrozzini, figlio di Franca Sozzani.La Wintour , 68 anni, è salita sul trono di Vogue Usa nel 1988 e sempre secondo il New York Post dovrebbe dare l'addio dopo la chiusura del numero di settembre. Condé ...

Anna Wintour e Donatella Versace - le icone della moda a Roma per una mostra tra sacro e profano : ... Vivienne Westwood, Madeleine Vionnet e Riccardo Tisci per Givenchy, un ideale ed elegante viaggio di stile racconta il processo storico e percettivo del mondo religioso nella moda contemporanea. Le ...

Anna Wintour con Elisabetta - anche nello stile c'è sempre qualcosa da imparare : Uno show nello show: non è questo, da sempre il mondo della moda?Ieri sera a Londra, durante la fashion week tutt'ora in corso, ne abbiamo avuto la conferma. A sorpresa si è presentata la Regina Elisabetta II – sì, proprio lei, avete letto bene - una delle donne più conosciute del globo che in 92 anni (li compirà il 21 aprile prossimo), in sessantasei anni di regno e di matrimonio, non aveva mai pensato ...