Animali | Almo Nature diventa ‘Owned by the animals’

(Di martedì 3 aprile 2018)‘Owned by the Animals’. Ad annunciarlo l’imprenditore italiano Pier Giovanni Capellino, fondatore dell’azienda di Pet Food. “Nei prossimi mesi donerò, con effetto retroattivo sui profitti (dividendi) maturati dal 1° gennaio 2018, l’intera proprietà diad una Fondazione, costituita col solo fine di promuovere, ovunque nel mondo, progetti in difesa dei cani, dei gatti e della biodiversità“, spiega Capellino. “In questa nuova dimensione,, attraverso la Fondazione, uno strumento economico a disposizione degli, della biodiversità e di coloro che condividono l’idea che sia necessario un nuovo patto degli umani con tutte le altre vite”, aggiunge Capellino nel messaggio che ha condiviso con sui social. In questa nuova dimensione, attraverso la nascita della Fondazione ...