Android Oreo per Galaxy S7 | S7 Edge | A5 e A3 2017 l’aggiornamento è in arrivo!

Il tuo smartphone Android supporta Treble dopo l’aggiornamento ad Android Oreo? : Il vostro smartphone aggiornato ad Android Oreo 8.0 supporta il progetto Treble di Google? Ecco la lista dei dispositivi aggiornata ad aprile 2018.Uno dei principali difetti del sistema operativo mobile di Google, Android, è quello della deframmentazione delle versioni software: sul mercato ci sono tante varianti installate sui vari smartphone e tablet venduti in tutto il mondo.Molto spesso gli aggiornamenti alle versioni successive e più ...

Per gli ASUS ZenFone 3 Laser e Zoom l’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo rinviato a giugno : Con un post su Twitter ASUS ha confermato che l'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo per ASUS ZenFone 3 Laser e ASUS ZenFone 3 Zoom è stato rinviato L'articolo Per gli ASUS ZenFone 3 Laser e Zoom l’aggiornamento ad Android 8.0 Oreo rinviato a giugno proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi A2 potrebbe avere 4 GB di RAM e Android 8.1 Oreo : Xiaomi Mi A2 dovrebbe vantare Android 8.1 Oreo, molto probabilmente impostato per il lancio come parte del programma Android One di Google come il predecessore L'articolo Xiaomi Mi A2 potrebbe avere 4 GB di RAM e Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

OPPO R11s e R11s Plus avranno presto ColorOS 5.0 con Android 8.1 Oreo : OPPO non si è scordato dei precedenti modelli e ha annunciato che gli OPPO R11s e R11s Plus avranno presto l'OPPOrtunità di "assaggiare" ColorOS 5.0 L'articolo OPPO R11s e R11s Plus avranno presto ColorOS 5.0 con Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 10 Lite : aperto in Pakistan il programma di beta testing di Android Oreo : Sembrerebbe che Huawei abbia deciso di aprire il programma di beta testing e rilasciare (a breve) una versione beta di Android Oreo in Pakistan, chiaro segno della volontà di mettere in piedi, al più presto, un firmware stabile e definitivo L'articolo Huawei Mate 10 Lite: aperto in Pakistan il programma di beta testing di Android Oreo proviene da TuttoAndroid.

Il Samsung Galaxy Note 9 appare su Geekbench con Android 8.1 Oreo : Il Samsung Galaxy Note 9 sta muovendo i primi passi verso l'esordio sul mercato e nelle scorse ore è apparso nel database di Geekbench con nome SM-N960U L'articolo Il Samsung Galaxy Note 9 appare su Geekbench con Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Nokia 5 e Nokia 6 stanno ricevendo l’aggiornamento Android Oreo 8.1 : Primi feedback indicano che il Nokia 5 e il Nokia 6 (versione 2017) stanno iniziando a ricevere in alcuni paesi l’aggiornamento ad Android Oreo 8.1: i dettagli.Se di recente avete acquistato un Nokia 5 o un Nokia 6 2017, (la versione 2018 arriverà ad aprile in Italia), vi segnaliamo che stanno arrivando i primi feedback che entrambi i dispositivi si stanno aggiornando ad Android Oreo 8.1.L’aggiornamento ad Oreo 8.0 per questi due ...

Samsung Galaxy Note 9 primo Benchmark con Android Oreo 8.1 : Spunta il primo Benchmark del Samsung Galaxy Note 9 che conferma l’hardware principale e il sistema operativo Android Oreo 8.1: ecco il punteggio.Il Samsung Galaxy Note 9 sta iniziando a far parlare di se: oggi 28 marzo 2018 è stato individuato sul database di GeekBench il primo Benchmark di questo dispositivo che utilizza nativamente Android Oreo 8.1.Samsung Galaxy Note 9 con Android Oreo 8.1: ecco i risultati del primo BenchmarkGeekBench ...

I Nokia 6 e Nokia 5 si aggiornano ad Android 8.1 Oreo : HMD Global ha dato il via al rilascio dell'aggiornamento ad Android 8.1 Oreo per i Nokia 6 e 5. Scopriamo insieme quali novità sono state introdotte L'articolo I Nokia 6 e Nokia 5 si aggiornano ad Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Galaxy S8 e S8+ nuovo aggiornamento firmware dopo Android Oreo 8.0 : Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per i Galaxy S8 e S8+ No Brand recentemente aggiornati ad Android Oreo 8.0: ecco di cosa si tratta.Segnaliamo a tutti i possessori di un Samsung Galaxy S8 SM-G950F e un S8+ SM-G955F NO Brand, ovvero non acquistati tramite operatore telefonico, che è disponibile al download un nuovo aggiornamento firmware, il primo dopo l’arrivo di Android Oreo 8.0.Samsung Galaxy S8 e S8+ nuovo firmware ...

OnePlus 2 riceve ufficialmente LineageOS 15.1 basata su Android 8.1 Oreo : OnePlus 2 si aggiorna ad Android 8.1 Oreo grazie all'arrivo ufficiale della versione 15.1 di LineageOS. Lo smartphone era stato lanciato da OnePlus con a bordo Android Lollipop ed il suo supporto ufficiale da parte del produttore era giunto al termine con Android Marshmallow. L'articolo OnePlus 2 riceve ufficialmente LineageOS 15.1 basata su Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

Huawei Mate 10 Pro riceverà le nuove funzioni AI di Huawei P20 con Android 8.1 Oreo : Al termine dell'evento nel corso del quale sono stati presentati i nuovi flagship Huawei, Richard Yu ha confermato che anche Huawei Mate 10 e Mate 10 Pro riceveranno le funzioni AI per la fotocamera introdotte su Huawei P20 e P20 Pro. L'articolo Huawei Mate 10 Pro riceverà le nuove funzioni AI di Huawei P20 con Android 8.1 Oreo proviene da TuttoAndroid.

20 funzionalità nascoste di Android 8 Oreo : Potrebbe davvero stupirti scoprire quanto sono numerose le funzioni dell’ultima versione Android 8 Oreo che rimangono nascoste e che invece sono da imparare subito, per migliorare l’uso quotidiano. Il sistema operativo di Google vanta percentuali bulgare nel settore, visto che è montato su circa l’80% dei cellulari italiani. Tuttavia, questo non vuol dire che 8 persone su 10 lo sappiano usare al massimo delle potenzialità. Il ...

Huawei Y7 Prime 2018 è ufficiale : display da 6 pollici HD+ - doppia fotocamera e Android Oreo : Nel giorno della presentazione dei top di gamma P20 e P20 Pro, è ufficiale il nuovo smartphone low cost Huawei Y7 Prime 2018. Si tratta della versione rinnovata di quel Y7 Prime che il produttore cinese aveva lanciato nel mese di maggio dello scorso anno. Scopriamolo insieme. L'articolo Huawei Y7 Prime 2018 è ufficiale: display da 6 pollici HD+, doppia fotocamera e Android Oreo proviene da TuttoAndroid.