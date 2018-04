Ancora una vittima sul lavoro - operario travolto da un tir a Marghera : Ancora una vittima sul lavoro, operario travolto da un tir a Marghera L'uomo, 56enne, è morto schiacciato dalla ruota di un camion che usciva da un'azienda. Dall'inizio del 2018 sono 154 le persone morte sui luoghi di lavoro in Italia Parole chiave: ...

Bimba morta in barca a Lezzeno : il nonno Ancora sotto choc/ Proseguono le indagini : una tragedia evitabile? : Lezzeno, morta Bimba di 6 anni scivolata nel vano motore del motoscafo: incidente e tragedia in provncia di Como. Il nonno è il "re delle barche" ed è ancora sotto choc(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 16:40:00 GMT)

Iniziano le consultazioni. Ma per una via d’uscita servirà Ancora tempo : A un mese esatto dal voto la scena politica dalle aule parlamentari si trasferirà al Quirinale. Dopo giorni di dichiarazioni, veti incrociati, qualche lieve apertura da parte di questa o di quella forza politica la prova del nove, cioè quella che dovrà testare le vere intenzioni dei partiti, si terrà al Colle con la regia del presidente della Repub...

Pentathlon - Coppa del Mondo Los Angeles 2018 : Ancora una staffetta mista da urlo. Alice Sotero si conferma su altissimi livelli : Seconda tappa di Coppa del Mondo e secondo successo italiano nella staffetta mista: Riccardo De Luca ed Alessandra Frezza hanno imitato Gianluca Micozzi e Gloria Tocchi ed hanno firmato un bellissimo successo dominando la gara praticamente dall’inizio alla fine, staccando nettamente gli avversari. Nella prova a staffetta gli azzurri si sono trasformati: nella gara individuale infatti De Luca era stato eliminato per un soffio, mentre Frezza ...

Stazione Spaziale cinese Tiangong-1 - cambia Ancora l’orario del “Crash” : creerà una splendida pioggia di “meteore” nel cielo : La Stazione Spaziale cinese Tiangong-1 sta precipitando sulla Terra e le ultime previsioni di Aerospace Corporation indicano domenica 1 aprile come data probabile dell’impatto, alle ore 16:15 UTC (le 18:15 italiane) con un’incertezza di ± 9 ore. Questo significa che il lasso temporale preso in considerazione alle attuali condizioni va dalle ore 9:15 italiane di domani alle 3:15 del mattino del 2 aprile. Rispetto agli ultimi aggiornamenti, la ...

Perché dopo 50 anni Ancora non c'è una pillola anticoncezionale maschile : Male Contraceptive Initiative è un'associazione di scienziati provenienti da tutto il mondo che studia, grazie al finanziamento di privati, metodi contraccettivi maschili non ormonali, tra cui la ...

Dopo Rihanna - Chris Brown allunga Ancora le mani su una donna - foto - : 'Nessuna violenza - uno scherzo' : Il volto di Rihanna tumefatto per le percosse del fidanzato fece il giro del mondo ed è inevitabile che anche il nuovo episodio faccia discutere proprio perché l'opinione pubblica non ha dimenticato ...

Papa Francesco - Vaticano smentisce Ancora Scalfari : “Nessuna intervista - non sono le parole del Santo Padre” : Il Vaticano smentisce Eugenio Scalfari. “Il Santo Padre Francesco – afferma un comunicato della sala stampa della Santa Sede – ha ricevuto recentemente il fondatore del quotidiano La Repubblica in un incontro privato in occasione della Pasqua, senza però rilasciargli alcuna intervista. Quanto riferito dall’autore nell’articolo odierno è frutto della sua ricostruzione, in cui non vengono citate le parole testuali pronunciate dal Papa. ...

Frizzi - il ricordo di Gerry Scotti : ‘Una persona per bene può Ancora lasciare il segno’ : Il popolare volto televisivo di Mediaset, Gerry Scotti, per tanti anni amico ma anche rivale di Fabrizio Frizzi nei quiz del piccolo schermo che conducono al prime time, ha voluto ricordare il collega scomparso con una lettera piena di affetto e stima affidata alle pagine de La Stampa: “Al mondo d’oggi e soprattutto nel nostro mondo, quello dello spettacolo, una persona per bene può ancora lasciare il segno. Tu, Fabrizio credimi, il segno ...

Sfortuna Conti : il ginocchio Ancora ko : Era uno degli acquisti più importanti. Uno di quei giocatori su cui puntare e su cui costruire la squadra per la stagione. Non a caso è stato pagato più di 25 milioni. Ma non c'è mai stato e non ci ...

Under 21 - Serbia-Italia 0-1 : in gol Ancora una volta Vido : TORINO - E' terminato con una vittoria il secondo impegno dell' Under 21 di Chicco Evani, che dopo l'1-1 di Perugia contro la Norvegia, ha battuto la Serbia a Novi Sad per 1-0 grazie a una rete di ...

Conti va Ancora ko : serio trauma al ginocchio già infortunato : Conti va ancora ko: serio trauma al ginocchio già infortunato Il Milan è in ansia per Andrea Conti, che martedì mattina ha interrotto l’allenamento a Milanello ed è stato accompagnato fuori. L’esterno destro verrà sottoposto a degli accertamenti per valutare l’entità del problema fisico: il guaio è che rischia un nuovo stop dopo la rottura […]

“C’è Ancora una chance”. Scomparsa Maddie McCann - la decisione della polizia apre un nuovo scenario. I genitori : “Possiamo dire solo grazie” : La sparizione di Madeleine Beth McCann è un fatto di cronaca che ha avuto come protagonista una bambina britannica, Scomparsa misteriosamente all’età di quattro anni la sera di giovedì 3 maggio 2007 a Praia da Luz, una località di villeggiatura frazione di Lagos nella regione di Algarve, in Portogallo. Il 9 maggio, l’Interpol ha diffuso un allarme mondiale a tutti gli Stati membri per la sua Scomparsa. Un caso su cui non è ...