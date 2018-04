Ambiente | emissioni delle auto | l’EPA punta ad allentare le misure fissate da Obama

meteoweb.eu

(Di martedì 3 aprile 2018) L’Agenzia per la protezione dell’degli Stati Uniti d’America (Environmental Protection Agency, EPA), ritiene che vadano rivisti i limiti relativi alledi gas serra per gliveicoli fissati dall’amministrazionee contenuti nel Clean power plan. Secondo l’EPA le attuali norme che impongono ai produttori dimobili di raggiungere un’efficienza media del carburante di 86 km con 3,7 litri di benzina entro il 2025 “non sono appropriate“. “La decisione dell’amministrazioneè sbagliata“, ha spiegato il direttore dell’EPA Scott Pruitt in un comunicato stampa, precisando che inizierà ora un nuovo processo per stabilire standard di emissione più appropriati Pruitt, posto alla guida dell’EPA nel 2017 dall’amministrazione Trump, è noto per le sue posizioni negazioniste sul ...