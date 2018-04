Amazon Music Unlimited raddoppia il numero dei suoi abbonati negli ultimi sei mesi

Spotify vs Amazon Music Unlimited : ... per la precisione utilizzava, e se continuerete a leggere vi spiegherò anche il perché , un servizio di Musica in streaming , per l'esattezza Spotify, ma sul mercato è piombato qualche mese fa un ...

Il servizio di archiviazione di Amazon Music rimuoverà i file MP3 il 30 aprile : Con un'e-mail inviata agli utenti di Amazon Music, il colosso comunica che le canzoni caricate verranno rimosse dalla libreria dell'utente il 30 aprile 2018 L'articolo Il servizio di archiviazione di Amazon Music rimuoverà i file MP3 il 30 aprile proviene da TuttoAndroid.

Come funziona Amazon Music Unlimited? 10 cose da sapere : Senza limiti. L'obiettivo del nuovo servizio Amazon, arrivato in Italia da pochi mesi è quello di dare ritmo a tutti momenti della giornata: dall'allenamento al relax, dallo studio al lavoro. Non ci sono limiti al tempo e neppure alla passione per la Musica. Con cinquanta milioni di brani in digitale sempre a disposizione, ad Amazon Music Unlimited si può accedere da computer, tablet o telefono. Bisogna sottoscrivere un abbonamento ...

Amazon Music e Spotify si aggiornano per Windows 10 : Breve comunicato per informarvi che le app dei due famosi servizi di streaming Musicale, Amazon Music e Spotify, approdate nel Microsoft Store grazie alla conversione tramite Project Centennial sono state aggiornate da poche ore per gli utenti Windows 10. La nuova versione di Amazon Music è numerata 6.3.3.0 come la versione precedente e questo aggiornamento porta molto probabilmente solo fix di bug minori. Spotify, invece, si aggiorna alla ...

Amazon Music approda sul Microsoft Store : A quanto pare anche Amazon comincia, seppur lentamente, ad abbracciare il Microsoft Store rilasciando pubblicamente la sua applicazione Amazon Music. Si tratta del classico programma win32 convertito in UWP tramite Project Centennial, per questo motivo, è scaricabile solo da Windows 10 e non da Xbox One e Windows 10 Mobile. Descrizione Stiamo cambiando il modo in cui trovi e ascolti la Musica che ami su Windows 10. • Scopri le playlist e radio ...

Amazon Music Unlimited vi regala i 45 giri (si - quelli in vinile) autografati di tre artisti italiani : Se siete già iscritti al programma Amazon Music Unlimited o se lo farete entro l'11 febbraio, avrete la possibilità di vincere uno dei 15 dischi in vinile messi in palio. Dovrete semplicemente ascoltare una delle playlist selezionate e sperare di essere estratto a sorte. L'articolo Amazon Music Unlimited vi regala i 45 giri (si, quelli in vinile) autografati di tre artisti italiani è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.