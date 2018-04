AMAURYS PEREZ RISSA CON FRANCO TERLIZZI Mi sono inginocchiato per scusarmi con Eva

AMAURYS PEREZ rissa con Franco Terlizzi/ Gli comprometterà l’accesso alla finale? (L’Isola dei famosi 2018) : L'Isola dei famosi 2018 non sorride appieno ad Amaurys Perez, che dopo aver fatto pace con Francesca Cipriani ha avuto uno scontro acceso con Franco Terlizzi(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 21:35:00 GMT)

FRANCESCA CIPRIANI/ Sarà eliminata? Scontro e chiarimento con AMAURYS PEREZ (L’Isola dei famosi 2018) : All'Isola dei famosi 2018 FRANCESCA CIPRIANI ha avuto finalmente modo di chiarire tutto con Amaurys Perez dopo uno Scontro piuttosto acceso durante l'ultima diretta(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 09:04:00 GMT)

LITE AMAURYS PEREZ E FRANCO TERLIZZI/ Video - quasi rissa all'Isola dei Famosi : Antonella e Aida fecero peggio : Isola dei Famosi 2018, scoppia la rissa tra AMAURYS PEREZ e FRANCO TERLIZZI, volano minacce e parole forti. Tutto ha avuto inizio dalle rivelazioni di Jonathan.(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 14:54:00 GMT)

Francesca Cipriani e AMAURYS PEREZ : cosa è successo all’Isola dei Famosi. E chi l’avrebbe mai detto? E invece - è bastata una sola ‘mossa’ e i due naufraghi si sono ritrovati così : All’Isola dei Famosi le discussioni feroci vanno fortissimo ultimamente. Non c’è da stupirsi: dopo più di due mesi di fame, stenti e convivenza forzata, ma soprattutto a poco dalla finalissima, gli animi si scaldano. I naufraghi cominciano a dare segni di cedimento anche se, in effetti, questa edizione è stata particolarmente ricca di liti e sfuriate. Una delle ultime è quella che abbiamo visto nel daytime del 30 marzo 2018. ...

AMAURYS PEREZ e Franco Terlizzi : sfiorata la rissa a L’Isola : L’Isola: il violento litigio tra Franco Terlizzi e Amaurys Perez Franco Terlizzi contro tutti. L’ex pugile ha perso le staffe all’Isola dei famosi. Jonathan Kashanian ha cercato un confronto con Terlizzi riguardo la nomination di martedì scorso. Tra i due è nato un diverbio nel momento in cui l’israeliano ha riportato di avergli sentito dire “Alessia e Amaurys complottano contro tutti”. Franco Terlizzi ha ...

Lite tra Franco Terlizzi e Bianca Atzei all’Isola e botte con AMAURYS Perez? “Ognuno fa il suo gioco ma non farti beccare” : Scoppia la Lite in Honduras e tra Franco Terlizzi e Bianca Atzei all'Isola. Un altro pomeriggio di ordinaria follia su Canale 5 dove i dieci minuti dedicati al reality show sono sempre intensi. Prima di partire per la prova ricompensa, sembrava che tutto fosse al proprio posto con tanto di abbraccio di pace e bacio tra Francesca Cipriani e Amaurys Perez ma è bastato poco per far scoppiare il caos subito dopo. A quanto pare tutti sono ormai ...

Isola dei Famosi 2018 - la moglie di AMAURYS PEREZ : "Ho la certezza che non mi ha tradito" : Angela Rende, intervistato dal settimanale Vero, difende a spada tratta il marito Amaurys Perez, coinvolto, a suo malgrado, in un pettegolezzo che lo avrebbe voluto molto vicino a Cecilia Capriotti durante la permanenza all'Isola dei Famosi. La moglie smentisce categoricamente ogni tipo di gossip sul suo matrimonio: Ho la consapevolezza che è una bugia. L'unica cosa che mi preme è salvaguardare i miei figli e che guardano la televisione e non ...

AMAURYS PEREZ contro Francesca Cipriani : “Sciacquati la bocca quando…” : Isola dei Famosi: Amaurys Perez attaccato da Francesca Cipriani E’ appena iniziata una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. E Alessia Marcuzzi ha parlato immediatamente dello scontro avvenuto qualche ora fa in Honduras tra Amaurys Perez e il mimo di Zelig Simone Barbato. Difatti la conduttrice si è collegata con la Palapa per chiedere ai due cosa fosse realmente successo. A quel punto Perez, visibilmente nervoso, ha dichiarato alla ...

AMAURYS PEREZ ha avuto un malore/ La verità sul corna-gate in diretta? (Isola dei Famosi 2018) : Sull'Isola dei Famosi 2018, Amaurys Perez sta iniziando a risentire delle difficili condizioni: lo sportivo ha avuto un malore. Rosa Perrotta ha dei dubbi sulle sue vere intenzioni.(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 20:21:00 GMT)