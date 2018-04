Alunni legano e picchiano la professoressa | poi pubblicano il video sui social?

Blastingnews

(Di martedì 3 aprile 2018) Ci troviamo ad Alessandria, dove una #è stata legata alla sedia della cattedra e presa a calci e pugni dai propri #. Forse un gioco o un passatempo per divertirsi un po' e far trascorrere le ore in maniera alternativa: un gioco che con molta probabilita' non era tale per lae per l'ideatore dell'atto. Laalla sedia, la immobilizzano ed iniziano a prenderla a calci a turno, mentre il resto della classe resta in disparte senza fare nulla e senza dire nulla. Nessuno cerca di far ragionare i propri compagni di classe ed in gruppo utilizzano la violenzacontro l'insegnante di turno, mentre altri tirano fuori il proprio smartphone per riprendere tutta la scena, decidendo poi di pubblicarla sui propri account. Il #finisce dunque in rete ed inizia a diffondersi fino a quando lo stesso istituto non decide di prendere un ...