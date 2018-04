All' Eliseo il Don Chisciotte di Ruggero Cappuccio

Sarkozy sotto inchiesta - la cerchia finanziaria che festeggiò l’ascesa All’Eliseo dell’ex avvocato di B. non ride più : Si mette male per gli amici del Fouquet’s, la stretta cerchia di industriali francesi vicini all’ex presidente Nicolas Sarkozy. L’inchiesta per i finanziamenti libici illeciti e le accuse di tentata corruzione dei giudici che indagavano sui flussi di denaro nella campagna presidenziale del 2007 gettano infatti un’ombra sull’intero sistema di relazioni che ruota attorno all’ex numero uno della République. E ...

Elezioni - il lapsus di Veltroni All’Eliseo : al posto del Pd nomina il Pci. E la sala applaude : “Il Pci al governo ha fatto bene”. Risate e brusio in platea all’Eliseo per il lapsus di Walter Veltroni. Paolo Gentiloni va in soccorso all’ex segretario Pd avvertendolo e Veltroni commenta: “Sarebbe stato difficile, il Pci non è mai andato al governo, noi invece apparteniamo alla generazione che ha portato la sinistra al governo” L'articolo Elezioni, il lapsus di Veltroni all’Eliseo: al posto del Pd ...

Elezioni : domenica Gentiloni e Veltroni All’Eliseo : Roma, 20 feb. (AdnKronos) – “domenica appuntamento alle 10:30 al Teatro Eliseo per l’incontro ‘Le idee della sinistra di governo’, con Paolo Gentiloni e Walter Veltroni. Un dialogo tra due leader democratici, orgogliosamente romani: sarà davvero un piacere accoglierli ed ascoltarli in merito ai temi dell’imminente sfida elettorale che ci attende”. Lo comunica nella E-News del Pd Primo Municipio il ...

Brigitte Macron come Michelle Obama : ora vuole l'orto All'Eliseo : Brigitte Macron gioca a fare Michelle Obama? A giudicare dai piani con cui sembra voler riorganizzare l'Eliseo, pare proprio di sì.La premiere dame di Francia, infatti, avrebbe intenzione di far piantare alla residenza presidenziale un grazioso orto, sul modello di quello voluto alla Casa Bianca dall'ex first lady degli States.Secondo Le Figaro, la moglie del Capo di Stato della Francia intende assicurare ai cuochi presidenziali una ...