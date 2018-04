Allegri : "Real Madrid devastante" : 'Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, davanti avevamo il più forte centravanti al mondo, questa sera ha segnato per la decima partita consecutiva in Champions - ha sottolineato il tecnico - ...

Juventus-Real Madrid - le formazioni ufficiali : Allegri sorprende : Juventus-Real Madrid, le formazioni ufficiali – Si gioca l’andata dei quarti di finale di Champions League, una partita fondamentale per la squadra bianconera che proverà ad indirizzare la qualificazione già dalla gara di oggi. Di fronte un ostacolo durissimo, i campioni in carica che però in Liga hanno dimostrato alcuni limiti, la Juventus deve crederci perchè ha tutte le chance per superare il turno. Nel frattempo l’allenatore bianconero ...

Juventus-Real Madrid/ Allegri gioca a scacchi : Cuadrado - Mandzukic e Sturaro - 3 cambi per decidere la partita : Juventus-Real Madrid: la partita tattica dei bianconeri contro i galacticos. Gli uomini di Zidane, presi singolarmente, sono più forti: ma non per questo è detto che vinceranno.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 12:58:00 GMT)

JUVENTUS-REAL MADRID/ Difesa e contropiede : se Allegri gioca all'italiana può battere Zidane : JUVENTUS-REAL MADRID: la partita tattica dei bianconeri contro i galacticos. Gli uomini di Zidane, presi singolarmente, sono più forti: ma non per questo è detto che vinceranno.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 10:29:00 GMT)

Juventus-Real Madrid : le probabili formazioni. Tanti dubbi per Allegri. Alex Sandro recuperato e pronto dal 1' : Si avvicina il match di andata dei quarti di finale tra Juventus e Real Madrid. Si tratterà del remake della finale della scorsa edizione di Champions, quando a Cardiff i blancos si imposero sui bianconeri. Stavolta, invece, il confronto sarà giocato sui 180′. Si comincia da Torino, dall’Allianz Stadium, vero fortino della Juventus. Allegri deve fare i conti con le assenze di Benatia e Pjanic, entrambi squalificati. Nel primo caso ...

Juve-Real - Allegri : "Formazione? Ho ancora dei dubbi da sciogliere" : Il tecnico bianconero non scarta l'ipotesi 4-2-3-1: "Se tutti si mettono a disposizione...". Mandzukic e Alex Sandro sono recuperati, mentre resta fuori dalla lista dei convocati Bernardeschi

Juventus - Allegri/ "Col Real Madrid a Cardiff abbiamo mollato mentalmente - Dybala sarà protagonista" : Juventus, Allegri: il tecnico bianconero ricorda la finale di Cardiff e spiega che domani sarà diverso contro il Real Madrid di Zinedine Zidane. Poi galvanizza Paulo Dybala.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 21:41:00 GMT)

Juve - Allegri : "Col Real serata di gala - Dybala farà una gran gara" : Il tecnico bianconero: "Dobbiamo restare in partita fino alla fine. E' una sfida che si gioca su due gare". Chiellini: "Giocare contro i Blancos è sempre un sogno"

Juve - senti Zidane : 'la squadra di Allegri è un po' il Real d'Italia. Allenare i bianconeri in futuro? Ecco cosa dico' : Zinedine Zidane ha presentato in conferenza stampa la gara dei quarti di finale di Champions contro la Juventus, non chiudendo la porta ad un eventuale trasferimento in futuro sulla panchina ...

Juventus-Real Madrid - la conferenza di Allegri LIVE : Vigilia di Champions League in casa Juventus. E che vigilia: a Torino arriva il Real Madrid, nella replica dell'ultima finale stavolta valida per l'accesso tra le prime 4 d'Europa. Dopo la rifinitura ...

Probabili formazioni Juventus-Real Madrid - quarti di finale Champions League : bianconeri senza Benatia e Pjanic - Allegri si affida a Barzagli : Due perni dello scacchiere di Allegri salteranno l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid. Benatia e Pjanic hanno rimediato un pesante cartellino giallo a Wembley e non potranno prender parte alla sfida tra la Juventus e i Galacticos. Due assenze non da poco per Allegri, che in ogni caso ha dimostrato a più riprese di saper fare di necessità virtù e leggere le partite con grande acume tattico. Il tecnico ...