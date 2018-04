Allegri al posto di Conte | ecco chi vuole la Juve

Juventus - Allegri deve trovare un posto a Dybala. Si torna al 4-2-3-1? : La Joya è di nuovo decisivo e non può essere lasciato in panchina. Ecco le ipotesi per farlo giocare

Boom Juventus : “Buffon furioso per il rinnovo al ribasso proposto da Marotta! E Allegri…” : Il futuro di Gianluigi Buffon è un tema che sicuramente terrà banco in casa Juventus nei prossimi mesi. Il sito ‘Dagospia’, intanto, ha riportato una notizia clamorosa in merito entrando nel dettaglio della proposta che il presidente bianconero, Andrea Agnelli, avrebbe fatto il numero uno di ‘Madama’. A Buffon, secondo Dagospia, verrà offerto un rinnovo con un ingaggio al ribasso: Agnelli, in particolare, vorrebbe ...

Allegri : 'Si deciderà tutto a Londra. Sturaro il più adatto al posto di Matuidi' : 1 di 3 Successiva TORINO - Ok che in coppa è importante non prendere gol in casa, ma fino a un certo punto: ' Per lo 0-0 non firmerei - assicura Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Tottenham ...