Allarme bomba | controlli alla fermata di Torre Angela

Allarme a Bologna - c’è una bomba da disinnescare. 9.000 persone da evacuare : Domenica prossima treni bloccati e modifiche alle viabilità. Anche i musei saranno chiusi. Limitazioni alle operazioni di decollo e atterraggio sull’aeroporto Marconi. L'ordigno di circa 200 chili è stato trovato nei pressi di Via Zanardi.Continua a leggere

Perugia - Allarme bomba in piazza : intervengono gli artificieri : Perugia allarme bomba in centro a Perugia. E' accaduto intorno alle 13, quando uno zainetto abbandonato sulle scale del Duomo ha creato momenti di paura. In pochi minuti piazza IV Novembre è stata ...

Piacenza - Allarme bomba a Pasquetta : paura in centro : Momenti di paura in centro a Piacenza nel pomeriggio di Pasquetta per il ritrovamento di un ordigno rudimentale. Si trattava di una bobina elettrica che era stata collegata con due cavi saldati a una provetta di plastica.Continua a leggere

Allarme bomba a Milano - nel caos treni e metro : "Ticchettio in un cestino" : Attimi di tensione all'interno della stazione di Sesto Fs, a Sesto San Giovanni (Milano), chiusa per un Allarme bomba. Come riporta MilanoToday...

Milano e Napoli - Allarme bomba in stazione metro/ Ultime notizie - Sesto Fs e Colli Aminei pacchi sospetti : Milano e Napoli, allarme bomba in stazione metro: linea 1, Ultime notizie e aggiornamenti. Sesto FS e Colli Aminei le due stazioni coinvolte: pacchi sospetti e falsi allerte verificate(Pubblicato il Fri, 30 Mar 2018 10:18:00 GMT)

Napoli - nuovo Allarme bomba nella metro per un pacco sospetto : nuovo allarme bomba stamattina sulla metropolitana Linea 1 per un pacco sospetto lasciato alla stazione Colli Aminei. Circolazione sospesa per alcuni minuti. A distanza di poche ore dall'allarme di ...

Napoli - nuovo Allarme bomba nella metro per un pacco sospetto : nuovo allarme bomba stamattina sulla metropolitana Linea 1 per un pacco sospetto lasciato alla stazione Colli Aminei. Circolazione sospesa per alcuni minuti. A distanza di poche ore...

Allarme bomba in piazza Bovio : la polizia in cerca dell'ordigno : Nuovo Allarme bomba in piazza Bovio. Un pacco sospetto è stato ritrovato in prossimità della fermata della metropolitana Università. Nelle immagini, i controlli della polizia, che ha chiuso la ...

Allarme bomba in metro : piazza Bovio bloccata : Un'Allarme bomba ha paralizzato la stazione 'Università' della linea 1 della metropolitana . È stata segnalata la presenza di un pacco sospetto e sul posto sono arrivati gli uomini della Questura di ...

Allarme bomba a Napoli : pacco sospetto nella metro - arrivano gli artificieri : Sono in corso le operazioni di bonifica all'interno della stazione Università della Linea 1 della metropolitana, dove è stata segnalata la presenza di un pacco abbandonato. L'area di piazza Bovio è ...

Pacco sospetto : a Udine scatta l'Allarme bomba : Allarme bomba a Udine . Intorno alle 16, una signora a passeggio con il cane tra via Bariglaria e via Emilia , ha trovato un pacchetto sospetto , in una zona sterrata a poca distanza dalla strada, e ...

Verona : Allarme bomba in Piazza Bra - sindaco 'grazie alle forze dell'ordine : Verona, 26 mar. (AdnKronos) - Intorno alle 9.30 di questa mattina, a seguito di un sospetto allarme bomba, la Polizia municipale è intervenuta in Piazza Bra per la chiusura al traffico e il transennamento dell’area circostante la Gran Guardia. Per tutta la durata delle operazioni, conclusesi intorno

Verona : Allarme bomba in Piazza Bra - sindaco ‘grazie alle forze dell’ordine : Verona, 26 mar. (AdnKronos) – Intorno alle 9.30 di questa mattina, a seguito di un sospetto allarme bomba, la Polizia municipale è intervenuta in Piazza Bra per la chiusura al traffico e il transennamento dell’area circostante la Gran Guardia. Per tutta la durata delle operazioni, conclusesi intorno alle 11.30, la circolazione degli autobus è stata deviata su Piazza Cttadella, mentre dalla Gran Guardia sono stati fatti evacuare per ...

Roma - falso Allarme bomba a Rinascente - Procura apre inchiesta : La Procura di Roma aprirà una inchiesta per Procurato allarme in relazione alla telefonata di ieri di un anonimo che segnalava la presenza di un ordigno all'interno di un'auto parcheggiata nelle ...