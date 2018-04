Alla Filarmonica Romana l' omaggio a Debussy

Niente più musica serale davanti Alla Filarmonica : TRENTO. Stop alla musica serale davanti alla Filarmonica . Destinatario del provvedimento del Comune il "Line Cafè", bar di via Verdi che si trova nei pressi. "In più di un'occasione - recita una nota ...

Sol Gabetta torna col suo violoncello Alla Filarmonica Romana : Gradito ritorno per la stagione da camera della Filarmonica Romana al Teatro Argentina giovedì 1 marzo , ore 21, per la violoncellista argentina, fra le più famose al mondo, Sol Gabetta . Artista carismatica, capace di destreggiarsi senza timore dal barocco al contemporaneo, sia come solista che in formazioni da camera, torna alla Filarmonica dopo quattro anni dal ...