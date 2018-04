Alimenti | poco iodio per più di un italiano su 10

meteoweb.eu

: Il cibo spazzatura occupa il 76% delle sponsorizzazioni alimentari in campo sportivo in Usa - GiorgioPitzalis : Il cibo spazzatura occupa il 76% delle sponsorizzazioni alimentari in campo sportivo in Usa - Kram11000 : @ClaudioPerconte @cobotwitt Lo fanno diffusamente anche con altri alimenti come olio o pasta. Ormai le grandi azien… -

(Di martedì 3 aprile 2018) Carenza di: una condizione diffusa che ha possibili ricadute sull’organismo e sul metabolismo, come ipotiroidismo, spossatezza e sensibilità al freddo. Secondo una ricerca dell’Osservatorio nazionale per il monitoraggio della iodoprofilassi (Osnami), il 29% della popolazione mondiale è esposta alla carenza die in Italia il deficit riguarda il 12% della popolazione, più di unsu 10 (circa 6 milioni di persone). Il ministero della Salute è ormai da anni impegnato nella sensibilizzazione dell’opinione pubblica attraverso campagne mirate. Perché nonostante in molti pensino che basti una passeggiata in riva al mare per fare il pieno di, questo alimento si assume attraverso gli. “L’insufficienza diha effetti negativi in tutte le fasi della vita – avverte Pietro Antonio Migliaccio, presidente emerito della Società ...