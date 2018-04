Alessia Marcuzzi | “In quest’Isola si dicono cose brutte | dopo si fa retromarcia”

Isola dei famosi - la bomba prima della diretta con Alessia Marcuzzi : Franco Terlizzi furioso in aeroporto - perché... : Una bomba sull' Isola dei famosi prima della diretta. Franco Terlizzi , rientrato in Italia a causa di un malore e protagonista negli ultimi giorni in Honduras di un violentissimo scontro con Amaurys ...

Isola dei famosi - Filippo Nardi sputtana Alessia Marcuzzi : 'Da un giorno all'altro...' - e poi il gesto tombale : 'Lo sai anche tu, Alfonso, da un giorno all'altro ci è arrivata...'. Dopo Cecilia Capriotti , anche Filippo Nardi alza il velo sulla censura della produzione dell' Isola dei famosi , che imporrebbe ...

Alessia Marcuzzi/ Bocciata dal pubblico? C'è chi la considera "poco trasparente"... (Isola dei famosi 2018) : Alessia Marcuzzi è ormai entrata nel vortice delle polemiche per via del canna-gate. Criticata da Eva Henger, ma anche dal pubblico intervistato da Striscia la Notizia(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 09:15:00 GMT)

Isola dei famosi - Franco Terlizzi sarà ospite della diretta : cosa spaventa Alessia Marcuzzi : sarà una puntata al vetriolo quella dell'Isola dei famosi su Canale 5 del 3 aprile con Franco Terlizzi in studio. Il naufrago da poco rientrato in Italia è pronto alla resa dei conti con gli altri ...

“Lascia l’Isola dei Famosi”. L’abbandono a sorpresa del naufrago proprio a poche settimane dalla finale. Ad annunciarlo la produzione : fan spiazzati - caos nel reality show di Alessia Marcuzzi : Se i colpi di scena sono il vostro pane quotidiano, questa edizione dell’Isola dei Famosi non può certo avervi deluso. Tra accuse, polemiche, ritiri e insulti di ogni tipo, l’edizione 2018 del reality è stata davvero travagliata, mettendo spesso (quasi sempre, a dirla tutta) in secondo piano le dinamiche del gioco in sé in favore di tensioni di ogni tipo. Dall’ormai celeberrimo “canna-gate”, che ha portato ...

Isola - Eva Henger stronca la conduzione di Alessia Marcuzzi : 'Metto io la parola fine' : L'Isola dei Famosi si avvicina sempre di più all'ultima puntata, ma pare ancora che non si possa mettere la parola fine al diverbio tra Eva Henger e la conduttrice Alessia Marcuzzi , scoppiato per il ...

“Fa schifo - vergogna”. L’Isola dei Famosi sprofonda : di mezzo c’è sempre Striscia la Notizia - ma a parlare stavolta non sono gli inviati del tg satirico. La povera Alessia Marcuzzi massacrata senza pietà : Tra Striscia la Notizia e l’Isola dei Famosi sembra esserci ormai una vera e propria guerra in corso. Il programma satirico di Antonio Ricci ha messo infatti da tempo nel mirino il reality show condotto da Alessia Marcuzzi, aumentando settimana dopo settimana la portata dei propri attacchi. In origine era stato il canna-gate, la denuncia di Eva Henger contro Francesco Monte accusato di aver portato la droga in Honduras e di averla ...

“Ha barato davanti a Stefano De Martino - rimasto muto” : c’è la prova. Isola dei Famosi - altra grana. E pubblico furioso con Alessia Marcuzzi : “Una farsa - era impossibile non accorgersi” : Isola dei Famosi, puntata numero 10. Puntata battuta dalla partita dell’Italia, che giocava contro l’Inghilterra a Wembley. Il reality di Alessia Marcuzzi è stato seguito da una media di 4 milioni 360 mila telespettatori, pari al 22,4% di share. Su Rai1, invece, l’amichevole di calcio è stata vista da 6 milioni 261 mila telespettatori medi, con il 23,6%. Fa niente, gli ascolti sono comunque alti, nonostante tutto. Si ...

Isola - Alessia Marcuzzi e il tributo a Fabrizio Frizzi : la Venier piange Video : In data 27 marzo 2018 è andata in onda la decima puntata ufficiale de L'#Isola dei Famosi 2018, il reality-show honduregno condotto da #Alessia Marcuzzi, che ha visto quest'ultima lanciare un messaggio di cordoglio, al ricordo del presentatore dal sorriso sincero, #Fabrizio Frizzi. La decima puntata è dedicata a Fabrizio Frizzi: la mise della Marcuzzi e le polemiche post-tributo al conduttore A tenere banco nel mondo dell'informazione made in ...

Mara Venier piange per Fabrizio Frizzi. 'Non sta bene' : Alessia Marcuzzi lo dice davanti a tutti : Alessia Marcuzzi ha mandato avanti nonostante tutto la puntata de L'Isola dei Famosi cercando di far divertire gli spettatori e alleviare la loro tristezza per la perdita improvvisa di Fabrizio Frizzi ...

Isola dei famosi - il mistero in diretta : 'Vomito - disgrazia'. Raz Degan contro Alessia Marcuzzi - il sospetto : Un commento durissimo sull' Isola dei famos i , pubblicato durante la diretta dell'ultima puntata e poi misteriosamente rimosso. Raz Degan , ex concorrente del reality di Canale 5 nella scorsa ...

“Copriti subito!”. Isola dei Famosi - Alessia Marcuzzi nel ciclone. Si presenta in studio così e nessuno la perdona. L’ultima ‘figuraccia’ di questa sciagurata edizione : Non bastavano le polemiche sull’Isola, la lite furiosa tra Amaurysz, Francesca Cipriani e Simone Barbato. Sul bancone degli imputati adesso finisce anche Alessia Marcuzzi. E dire che fino a oggi Alessia era stata una delle poche salvate da pubblico e addetti ai lavori, capace di mantenere il sorriso anche nei momenti in cui il programma sembrava prossimo ad affondare. Ieri sera però anche l’invulnerabilità di Alessia è caduta. Colpa di ...

