Alessia Mancini Gaspare ancora un alleato? Isola dei famosi 2018

L'Isola dei Famosi 2018 : Alessia Mancini contro Rosa Perrotta - ecco il motivo : Un consueto appuntamento dedicato alla tredicesima edizione del popolare reality show “L’Isola dei Famosi 2018”, giunto quasi al termine. Di recente, due naufraghe, cioè Alessia Mancini e Rosa Perrotta sono state protagoniste dell’ennesimo litigio. L’ex tronista e Bianca Atzei si sono riappacificate Come ben sanno i telespettatori, la settimana appena trascorsa in Honduras, è stata caratterizzata dai toni accesi, perchè Franco Terlizzi è stato ...

“Mi fanno vomitare”. Isola dei famosi - duro attacco di Alessia Mancini. La bella concorrente si lascia sfuggire un commento durissimo. Con chi ce l’aveva? Beh - gli equilibri stanno davvero cambiando nel reality : All’Isola dei famosi 2018 sembra che gli equilibri stiano cambiando. Dopo l‘allontanamento forzato di Franco Terlizzi (solo temporaneo? Forse potrebbe rientrare) per motivi di salute, a Playa Dos sono rimasti otto naufraghi. Il ritorno di Elena Morali e Rosa Perrotta dall’Isola che non c’è ha sconvolto, come c’era da attendersi, i meccanismi del gruppo e a farne le spese è soprattutto Alessia Mancini, che da sempre ...

Rosa Perrotta e Bianca Atzei amiche : Alessia Mancini attacca l’ex tronista : L’Isola dei Famosi: Rosa Perrotta e Bianca Atzei sono diventate amiche, scoppia una nuova lite con Alessia Mancini Il ritorno di Elena Morali e Rosa Perrotta all’Isola dei Famosi ha cambiato gli equilibri del gruppo. Dopo i primi giorni di scontro (durante i quali Elena e Rosa hanno addirittura rifiutato il cibo pescato dagli altri), […] L'articolo Rosa Perrotta e Bianca Atzei amiche: Alessia Mancini attacca l’ex tronista ...

Isola - la frase velenosa di Alessia Mancini a Elena Morali nel fuorionda : Nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi, Rosa Perrotta ed Elena Morali si sono riunite agli altri naufraghi, non nascondendo il loro astio nei confronti di Alessia Mancini . In diretta però era ...

Isola dei Famosi 2018/ Franco Terlizzi sotto accusa : Alessia Mancini affonderà il pugile? : Isola dei Famosi 2018, Franco Terlizzi continua a perdere consensi. Intanto spuntano nuove critiche per i naufraghi: "Sono interessati soltanto a cattiverie e gossip"(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 11:38:00 GMT)

L'Isola dei Famosi 2018 : le parole di Alessia Mancini durante il fuori onda Video : Un consueto spazio dedicato al reality “L’Isola dei Famosi 2018 [Video]”. Per chi non avesse avuto modo di vedere la scorsa puntata serale, vi ricordiamo che c’è stata una lite molto accesa tra Elena Morali, #Rosa Perrotta, Nino Formicola, e Alessia Mancini. A tal proposito vi diciamo che quest’ultima durante un fuori onda, ha risposto alle critiche dell’ex tronista e della showgirl di Colorado. Lite in diretta durante il decimo ...

"Alessia Mancini bara sotto gli occhi di Stefano De Martino" : il web se ne accorge : Un'altra prova del mejor truccata all'Isola dei Famosi? L'edizione è sempre più sotto accusa dopo il canna gate e il presunto adulterio. Questa volta ad aver barato...

“Alessia Mancini l’ha detto a bassa voce”. Ma ora è venuto fuori. La Palapa non era collegata in quel momento con lo studio dell’Isola dei Famosi e la naufraga ne ha approfittato. Peccato che le telecamere abbiano ripreso tutto… : Isola dei Famosi, che puntata la decima! Giusto un breve riassunto per chi si fosse perso l’ultima diretta: è uscito dal reality Simone Barbato, in nomination sono finiti Francesca Cipriani, Nino Formicola e Jonathan Kashanian e Rosa Perrotta ed Elena Morali sono sospese. Nel senso che solo il pubblico, tramite un televoto, deciderà chi delle due può rientrare a pieno titolo in gioco. In mezzo alla puntata, che è cominciata con un ...

Alessia Mancini contro Rosa Perrotta ed Elena Morali all’Isola : spunta il fuori onda : Alessia Mancini: le parole contro Rosa Perrotta ed Elena Morali durante il fuori onda Rosa Perrotta ed Elena Morali hanno molto fatto arrabbiare Alessia Mancini ieri sera durante la diretta dell’Isola dei Famosi. Quanto affermato dalle due naufraghe, infatti, molto ha infastidito l’ex letterina che tuttavia, almeno fino a ieri, poco aveva detto a tal […] L'articolo Alessia Mancini contro Rosa Perrotta ed Elena Morali ...