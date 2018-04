Al via il canale 20 di Mediaset con una speciale anteprima

Champions League 2018 : quarti al via con Juventus-Real Madrid in diretta sul 20 - Barcellona-Roma su Canale 5. Ecco le partite : Allegri La Uefa Champions League 2018 torna in primo piano con i quarti di finale. Si comincia dalle quattro partite valevoli per l’andata, con la Juventus che ospita a Torino il Real Madrid e la Roma che va di scena a Barcellona. Entrambe vengono trasmesse in chiaro da Mediaset, che per l’incontro della squadra bianconera accende il nuovo Canale 20. Champions League in tv: le partite di martedì 3 e mercoledì 4 aprile 2018 Si gioca ...

CANALE 20 MEDIASET - via CON JUVENTUS REAL MADRID/ Il nuovo canale fa dire addio a Retecapri : canale 20 MEDIASET, il nuovo canale nasce con JUVENTUS REAL MADRID domani sera: cosa trasmetterà in palinsesto poi? Grande attesa per la nuova rete della storica rete italiana privata.(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 11:15:00 GMT)

Ascolti TV 30 marzo - dati auditel/ Bene La via Crucis - male Canale 5 - Cyrano su Rai3 un mezzo disastro : Ascolti TV 30 marzo, dati auditel: La Via Crucis vince la prima serata, male per il film su Canale 5, Cyrano - L'amore fa miracoli su Rai3 un mezzo disastro, merita la seconda serata?(Pubblicato il Sat, 31 Mar 2018 14:13:00 GMT)

Stasera su Canale 5 Immaturi – Il viaggio : trama - cast - personaggi e differenze tra il film e la fiction : La fiction Immaturi - La serie è giunta al termine la scorsa settimana, ma su Canale 5 c'è un nuovo interessante appuntamento per tutti gli appassionati: questa sera, in prima serata, verrà infatti proposto il film Immaturi - Il viaggio. Scritto e diretto da Paolo Genovese, Immaturi - Il viaggio è il sequel di Immaturi, film del 2011 che ha ispirato la fiction andata in onda su Canale 5 negli ultimi due mesi. Ambientata dopo gli esami di ...

Diritti tv Serie A - dall’Antitrust via libera a Mediapro : ma niente canale di Lega : Dall'AGCM è arrivato il via libera all'assegnazione dei Diritti tv della Serie A agli spagnoli di Mediapro L'articolo Diritti tv Serie A, dall’Antitrust via libera a Mediapro: ma niente canale di Lega è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mediaset - le novità 2018 : al via il canale Venti e acquistata Focus tv : Grosse novità in ballo per Mediaset, in occasione della conferenza stampa di lancio della rassegna di film del canale Iris a tema risorgimentale La lunga primavera, il direttore dei palinsesti Marco Paolini e il direttore delle reti free e pay dell’azienda Marco Costa hanno parlato anche di alcune nuove iniziative del Biscione, come l’acquisizione dei contenuti del canale di Focus, il lancio di un nuovo canale – che si chiamerà ...

Cast e personaggi di Regina del Sud al via su Canale Nove dall’8 marzo tra trafficanti - droga e fughe : Una serata all'insegna del trash su Canale Nove dove Cast e personaggi di Regina del Sud andranno in scena in prime time per la gioia dei fan di Alice Braga e delle serie tv dedicate a traffici, droga e cartelli. La serie tv americana andata in onda su Netflix, approda questa sera in chiaro regalando al pubblico di Canale Nove un adattamento della famosa teleNovela La Reina del Sud. La protagonista della serie è la bella e forte Teresa ...

DIRETTA/ Tottenham Juventus (risultato 0-0) streaming video Mediaset : formazioni ufficiali - via! (Canale 5) : DIRETTA Tottenham-Juventus: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League. A Wembley i bianconeri tentano il colpaccio.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 20:35:00 GMT)

DIRETTA/ Shakhtar Roma (risultato live 0-0) streaming video Canale 5 : formazioni ufficiali - via! : DIRETTA Shakhtar Donetsk-Roma: info streaming video e tv, probabili formazioni, orario, quote e risultato live della partita di Champions League che vede i giallorossi impegnati in Ucraina.(Pubblicato il Wed, 21 Feb 2018 20:35:00 GMT)

Furore 2 al via su Canale 5 il 18 febbraio : dove eravamo rimasti? : Mediaset continua a calcare l'onda positiva della fiction alla domenica sera e questa volta lancia un suo possibile cavallo di battaglia. Furore 2 al via su Canale 5 da oggi, 18 febbraio, per la gioia di tutti coloro che da anni aspettano il seguito della storia della famiglia Licata. Anche in questo caso (proprio come era all'inizio per L'Onore e il Rispetto) al centro della storia c'è proprio una famiglia del Sud emigrata al Nord alla ...