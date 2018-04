Al porto traffico merci stabile | continua il calo della movimentazione di container

Ultime notizie/ Di oggi : porto di Genova - sciopero 'carbunin' a oltranza. Traffico A10 in tilt - 28 marzo - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: porto di Genova, nuovo sciopero ad oltranza dei 'carbunin' e dopo morte camionista al Vte di Pra'. Traffico tilt.

Genova - altra giornata di traffico in tilt Code in autostrada - tir in attesa al porto : Code dal mattino ai caselli di Genova Ovest e Pra’ e su tutto il nodo autostradale cittadino. Lungomare Canepa, mezzi in attesa di entrare nei varchi portuali dopo le 24 ore di stop delle attività

Vte Genova - camionista travolto dal tir/ Pra’ - incidente al porto : traffico in tilt e scalo chiuso fino a sera : incidente mortale al Vte di Pra', porto di Genova: ultime notizie, morto un camionista schiacciato da un tir in retromarcia. traffico in tilt su tutta la città, scalo chiuso per sciopero(Pubblicato il Tue, 27 Mar 2018 12:00:00 GMT)

Genova - camionista morto al Vte : disagi a traffico per blocco porto : Eugenio Fata, 60 anni originario della provincia di Cosenza, sarebbe sceso dal suo mezzo per chiedere informazioni e sarebbe stato travolto da un collega che stava facendo manovra in retromarcia con una motrice

Traffico di auto di lusso rubate : maxi scoperta nel porto di Salerno : ... modello Range Rover Sport, rubata il 4 marzo in via Manzoni a Napoli, del valore di 85.000 euro una Land Rover 3000, modello Range Rover Sport, rubata il 7 marzo a Villaricca, del valore di 85.000 ...

Traffico di auto di lusso rubate : maxi scoperta nel porto di Salerno : auto di lusso recuperate dalla Polizia di Frontiera Marittima e Aerea di Salerno. A bordo di una nave nel porto di Salerno, infatti, sono state individuate quattro vetture e un intero container...

Sciopero del trasporto pubblico per l’8 marzo : disagi a Roma - traffico regolare a Milano : Sciopero del trasporto pubblico per l’8 marzo: disagi a Roma, traffico regolare a Milano Corse ridotte sulla metro A e B di Roma per lo Sciopero in corso in Atac.Code e traffico intenso sul Gra. Non si segnalano gravi disagi a Milano Continua a leggere L'articolo Sciopero del trasporto pubblico per l’8 marzo: disagi a Roma, traffico regolare a Milano proviene da NewsGo.

Sciopero del trasporto pubblico per l'8 marzo : disagi a Roma - traffico regolare a Milano : Corse ridotte sulla metro A e B diRoma per lo Sciopero in corso in Atac. Possibili riduzioni delservizio anche per bus e tram. Mentre sul fronte della viabilitàprivata, si registrano code e traffico intenso sul Gra ein moltissime delle arterie principali dellacittà. Non si segnalano gravi disagi a Milano

Sciopero del trasporto pubblico per l’8 marzo : disagi a Roma - traffico regolare a Milano : Sciopero del trasporto pubblico per l’8 marzo: disagi a Roma, traffico regolare a Milano Corse ridotte sulla metro A e B diRoma per lo Sciopero in corso in Atac. Possibili riduzioni delservizio anche per bus e tram. Mentre sul fronte della viabilitàprivata, si registrano code e traffico intenso sul Gra ein moltissime delle arterie principali […] L'articolo Sciopero del trasporto pubblico per l’8 marzo: disagi a Roma, traffico ...

Rapporto sul trasferimento traffico al Nazionale : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Troppa neve - sospeso traffico ad aeroporto Ginevra : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Maltempo : ripreso il traffico in aeroporto a Capodichino : ripreso regolarmente il traffico aereo nello scalo di Capodichino a Napoli a seguito delle avverse condizioni meteo: erano stati cancellati anche voli tra cui quelli per Linate, Bologna, Bergamo, Eindhoven, Casablanca. L'articolo Maltempo: ripreso il traffico in aeroporto a Capodichino sembra essere il primo su Meteo Web.

Aeroporto Olbia-Costa Smeralda - cresce il traffico internazionale : Teleborsa, - Per la prima volta nella storia dell'Aeroporto Olbia Costa Smeralda, nord est della Sardegna, il traffico passeggeri internazionale rappresenterà oltre il 50% del totale. Accadrà nel ...

Aeroporto Olbia-Costa Smeralda - cresce il traffico internazionale : Per la prima volta nella storia dell'Aeroporto Olbia Costa Smeralda, nord est della Sardegna, il traffico passeggeri internazionale rappresenterà oltre il 50% del totale. Accadrà nel corso del 2018, ...