Agenzia delle Entrate | ecco come vengono usate le tasse dei cittadini

Fisco - dichiarazione dei redditi – L’Agenzia delle Entrate : “Ecco come lo Stato usa le tasse” : Arriva a metà aprile, con la stagione delle dichiarazioni dei redditi, una pagina informativa personalizzata nel ‘cassetto’ delL’Agenzia delle Entrate con la quale circa 30 milioni di contribuenti potranno conoscere come sono state utilizzate le imposte che hanno versato nell’anno precedente. Quanto degli importi pagati all’erario è servito per finanziare la scuola e quanto la sanità, che importo è servito a pagare i servizi di ...

Ecco come lo Stato utilizza le tue tasse. L'Agenzia delle entrate promuove la "consapevolezza fiscale" : "Gentile Mario Rossi...Ecco come lo Stato utilizza le tue tasse". Arriva a metà aprile, con la stagione delle dichiarazioni, una pagina informativa personalizzata nel "cassetto" delL'Agenzia delle entrate con la quale circa 30 milioni di contribuenti potranno conoscere come sono state utilizzate le proprie imposte versate nell'anno precedente. Ci sarà una tabella ed un grafico che riporta le principali voci, dall'istruzione al ...

In arrivo 300mila lettere dall'Agenzia delle Entrate : via alla "rottamazione bis" : Arrivano le lettere della cosiddetta "rottamazione-bis". Proprio in questi giorni le 300mila lettere partite da agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) arriveranno ai contribuentiche potrebbero essere...

Spesometro leggero - ultimi giorni per l’invio all’Agenzia delle Entrate : Mancano ormai pochi giorni al termine per la comunicazione all’Amministrazione Finanziaria dello Spesometro, i dati relativi alle fatture emesse e ricevute, e registrate nel secondo semestre 2017 e per effettuare le correzioni delle comunicazioni relative al primo semestre. L’adempimento dello Spesometro è stato introdotto a suo tempo con lo scopo di contrastare l’evasione dell’Iva affiancato successivamente anche dalla comunicazione delle ...

Assemblea dei dipendenti Agenzia delle Entrate a Ragusa : Si è parlato dei problemi del settore Agenzie delle Entrate ma anche dei problemi che riguardano la sede di Ragusa nel corso dell'Assemblea sindacale

Assemblea dei dipendenti Agenzia delle Entrate a Ragusa : Si parlerà della riorganizzazione dell'Agenzia delle Entrate, dei passaggi della fascia economica e del contratto di lavoro

Roma - dal Comune addio all'Agenzia delle Entrate : riscuoterà in proprio : Il Campidoglio dei Cinque stelle vuole fare a meno dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, cioè dell'ex Equitalia. Progressivamente, tassa dopo tassa, prima la Tari e poi l'imposta di soggiorno, l'Imu,...

Agevolazioni fiscali per chi si trasferisce in Italia : la guida dell'Agenzia delle Entrate : L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una guida dedicata a docenti e ricercatori che si trasferiscono in Italia. La pubblicazione spiega i presupposti per accedere ai diversi benefici fiscali concessi alle...

Incidente in moto per Ernesto Maria Ruffini - direttore dell'Agenzia delle entrate : Il direttore dell'Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, è rimasto coinvolto in un Incidente stradale mentre in moto si recava nel quartier generale del fisco su via Cristoforo Colombo a Roma.La pioggia e la strada allagata sono tra le probabili cause del tamponamento da parte di un'auto guidata da una donna, che ha urtato la moto e fatto cadere Ruffini, il quale protetto da casco e paraschiena non ha riportato gravi conseguenze, ...

Agenzia delle Entrate - arriva il concorso per 300 posti da dirigenti e 1.500 da funzionari : L'Agenzia delle Entrate è pronta a predisporre un bando di concorso per l'assunzione di 300 dirigenti e di 1.500 quadri intermedi.Continua a leggere

Bando di Concorso Agenzia delle Entrate : domanda entro aprile 2018 Video : Andiamo avanti con importanti notizie per chi cerca lavoro [Video]. L'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Calabria ha emanato un procedimento per l'inserimento con un contratto lavorativo a tempo indeterminato full time di profili qualificati. Scopriamo quali sono i requisiti e i titoli di studio necessari per poter proporre la propria candidatura, data di scadenza e altre informazioni riguardanti questa selezione. Bando di Concorso aprile ...