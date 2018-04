“Addio”  Un’altra tragedia nel mondo dello sport | il cadavere scoperto in casa | si indaga

caffeinamagazine

: RT @stringimistyles: Ah, un'altra cosa che rimarrà nella storia: IL B O D Y G U A R D addio - sofhar : RT @stringimistyles: Ah, un'altra cosa che rimarrà nella storia: IL B O D Y G U A R D addio - stringimistyles : Ah, un'altra cosa che rimarrà nella storia: IL B O D Y G U A R D addio - PatriziaCaronna : RT @Nonfaretardi: Ci ho pensato molto se pubblicare questo. In un modo o nell'altro sarà come dare l'addio a nonfaretardi. Del resto forse… -

(Di martedì 3 aprile 2018) Un’altraneldel ciclismo. La scomparsa dellaiva ha scosso ildel ciclismo, dal momento che il suo nome è stato spesso protagonista nelle classifiche dei professionisti, con il titolo conquistato nel 2007 nel Campionato Nazionale Cyclo-cross U23 a Lucca. Ieri 2 aprile, Ilaria Rinaldi è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Gambassi Terme (in provincia di Firenze). Accertamenti della procura di Firenze sono in corso sulla morte dell’ex ciclista professionista, già campionessa italiana Under 23 di ciclocross nel 2007. Ilaria Rinaldi aveva 33 anni. Nel 2007 la giovane ciclista aveva vinto il campionato di categoria, per poi essere squalificata due anni dopo i clamorosi risultati dell’antidoping. A determinare la squalifica furono delle tracce di testosterone riscontrate in una gara Elite under 23 a Zeulenroda, in Germania. Dal ...