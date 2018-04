Addio al giornalista Arrigo Petacco | raccontò la storia agli italiani

Arrigo Petacco è morto/ Addio al giornalista che portò la storia in tv : ribaltò verità incontestabili : Arrigo Petacco è morto : il giornalista , saggista e sceneggiatore ligure aveva 89 anni. portò la storia in tv e ribaltò verità storiche ritenute fino ad allora incontestabili .(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 20:15:00 GMT)

Lutto - Addio a Mirko Alvirovi - editore e giornalista dell'auto : Era uno dei volti più noti della tv serba Mirko Alvirovi, giornalista dell'automobile, scomparso il giorno di Pasqua all'età di 72 anni, dopo una lunga malattia. editore e fondatore di Sat Media Group, società specializzata in editoria automotive, Alvirovi aveva creato Sat Plus, rivista quindicinale di motori di riferimento in Serbia, ed era l'anima della trasmissione televisiva SAT. Da sempre impegnato sul fronte della sicurezza, si era fatto ...