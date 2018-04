Adam Sandler star di Uncut Gems | diretto dai fratelli Safdie

Murder Mystery - su Netflix la commedia con Adam Sandler e Jennifer Aniston : Sembra infinita la produzione di contenuti originali da parte di Netflix . La piattaforma di streaming online ha appena annunciato una nuova 'Comedy' con l'ufficializzazione dei due grandi nomi che le faranno da traino: Murder Mystery , interpretata da Adam Sandler e Jennifer Aniston e ...

Jennifer Aniston e Adam Sandler di nuovo insieme per Murder Mystery : I due attori reciteranno quindi di nuovo insieme dopo il successo di Mia moglie per finta , che ha incassato 215 milioni di dollari in tutto il mondo La sceneggiatura è stata firmata da James ...

The Week Of : il trailer del film con Adam Sandler e Chris Rock : Netflix ha condiviso il trailer ufficiale di The Week Of , la commedia con protagonisti gli attori Adam Sandler e Chris Rock che debutterà sulla piattaforma di streaming il 27 aprile. Al centro della storia ci sono due padri, molto diversi tra loro, che trascorrono insieme una settimana in attesa del matrimonio dei loro figli, situazione che fa crescere la ...