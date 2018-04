Accusato terrorismo | video come film

Blitz antiterrorismo - il video dell’arresto dell’italo marocchino Accusato di far parte dello Stato islamico : Faceva parte dello Stato islamico. Questa l’accusa per cui è Stato arreStato dalla Polizia di Torino Elmahdi Halili, 23 anni, marocchino naturalizzato italiano nell’ambito di una vasta operazione antiterrorismo che prevede perquisizioni a Milano, Napoli, Modena, Bergamo e Reggio Emilia. Halili è l’autore del primo testo di propaganda Isis in italiano. Il giovane era Stato già arreStato nel 2015 per istigazione a delinquere con ...