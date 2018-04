Accordo con Sky | per Mediaset stimati benefici fino a 400 milioni in 5 anni

Mediaset vola in Borsa dopo l'Accordo con Sky : Balzo in Borsa per Mediaset: i titoli del Biscione salgono del 6% dopo l'annuncio dell'intesa raggiunta con Sky per una pay-tv sul digitale terrestre annunciato lo scorso 30 marzo a mercati chiusi. ...

L’Italia chiude la partita dei migranti con Israele : «Non c’è nessun Accordo» : Smentite le voci che il nostro Paese avrebbe accolto una quota dei migranti. Ipotizzati solo pochi ricongiungimenti familiari di cittadini eritrei

La Borsa festeggia Mediaset dopo l'Accordo con Sky - boom in avvio : Balzo in apertura per Mediaset, nella prima seduta di Borsa dopo il raggiungimento dello storico accordo con Sky. All'inizio il titolo non riesce a fare prezzo e rimane in asta di volatilità segnando un rialzo teorico del 5,4%, poi a pochi minuti dal suono della campanella a Piazza Affari, il titolo guadagna il 7,58% a 3,35 euro.L'alleanza a sorpresa tra Sky Italia e Mediaset, siglata venerdì, porta i canali Premium del cinema e ...

Rassegna 3.4. Israele - Accordo con l'Onu per mandare 16 mila migranti in Occidente - 'anche in Italia'. Italia smentisce : Repubblica Politica. Salvini e Di Maio al Colle, ma senza chiedere l'incarico. Le strategie dei due leader di Lega e 5Stelle che non vogliono bruciarsi al primo giro di consultazioni. Repubblica ...

Migranti - Israele sospende la realizzazione dell’Accordo con l’Onu per il ricollocamento di 16mila persone : Benjamin Netanyahu ha sospeso la realizzazione dell’intesa con l’Alto commissariato dell’Onu per il ricollocamento in Paesi occidentali di migliaia di Migranti africani che sono in Israele. In nottata il premier ha scritto su facebook di essere sensibile alle reazioni critiche mosse dagli abitanti dei rioni poveri di Tel Aviv dove i Migranti sono concentrati. Oggi, ha aggiunto, vi farà un sopralluogo. “Intanto sospendo la realizzazione ...

Netanyahu sospende l’Accordo con l’Onu per l’espulsione dei migranti : Netanyahu sospende l’accordo con l’Alto commissariato dell’Onu per i rifugiati dopo le proteste dell’opposizione. Il primo ministro dice che incontrerà alcuni rappresentanti della zona sud di Tel Aviv e solo dopo prenderà in considerazione l’ipotesi di implementare nuovamente l’accordo....