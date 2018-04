3 prodotti Italiani che si gioveranno dei dazi cinesi

I prodotti tipici italiani? Hanno il gusto di bufale (create dalla pubblicità) : La cucina italiana mitizzata in tutto il mondo non esiste. O meglio, è una creazione recente, tutt'al più degli anni Settanta. Un'invenzione di marketing territoriale decisamente riuscita ma che nasconde tradizioni prodotte in kit come una credenza dell'Ikea, narrazioni suggestive ma vere come la favola di Pinocchio. È la tesi scioccante del libro «Denominazione di origine inventata. Le bugie del marketing nei prodotti ...