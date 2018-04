20 | il nuovo canale Mediaset gratuito | debutta stasera con il match di Champions

Cosa trovi su 20 - nuovo canale tv del digitale terrestre : Oggi, 3 aprile, debutta sul digitale terrestre un nuovo canale tv: si chiama 20, fa parte del Gruppo Mediaset e si trova proprio sull’omonimo tasto del telecomando. La sua peculiarità sarà quella di avere una programmazione basata su serie tv e film, con titoli innovativi e di qualità, il più delle volte in prima visione (in chiaro). Ogni tanto però farà capolino anche lo sport, in particolare il calcio: proprio con quest’ultimo il ...

20 : il palinsesto del nuovo canale di Mediaset. Tutte le serie tv e i film - c’è anche Homeland : 20 Oggi, 3 aprile 2018, è una data importante per il gruppo Mediaset. Nasce, infatti, 20, il canale più ambizioso finora mai realizzato dal Biscione in Italia dopo le tre reti generaliste. Ed è per questo forse che sarà una specie di ‘best of’. L’attesa rete si presenterà ai nastri di partenza con un palinsesto che riunisce il meglio dei canali tematici di Cologno. C’è l’area maschile presa da Italia 2, quella ...

Canale 20 : come vedere in streaming il nuovo canale Mediaset e palinsesto completo : come vedere il canale 20, anche in streaming e su Sky Il canale 20 Mediaset sarà disponbile sul digitale terrestre appunto alla posizione 20 del telecomando, e sul carnet satellitare. Per poter ...

Champions League - Juventus-Real Madrid sarà trasmessa in chiaro sul nuovo canale 20 : Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale di Champions, sarà trasmessa in chiaro: c'è la conferma. La partita andrà in onda il 3 aprile 2018 alle 20.45 sul nuovo Canale 20 di...

Debutta il nuovo canale “20” di Mediaset : The Girlfriend Experience e The Sinner tra le serie tv in palinsesto : Debutta oggi, 3 aprile, il nuovo canale in chiaro "20" di Mediaset. Grandi film, serie tv in anteprima ma anche in replica con importanti maratone nel fine settimana e alcuni degli eventi televisivi di calcio, questo è quello che promettono i palinsesti di 20 che proprio oggi debutterà con The Girlfriend Experience, unica prima visione di questa prima settimana di programmazione. La posizione 20 del telecomando è quella prevista per il nuovo ...

Canale 5 - restyling del logo imminente? Il nuovo brand del Tg5 : A distanza di diciassette anni, Canale 5 potrebbe avere presto un nuovo logo.L'indizio più importante, infatti, scoperto dal sito Tv Italiana, proviene dal logo del Tg5, precisamente della app del telegiornale della rete ammiraglia Mediaset, diretto da Clemente J. Mimun. prosegui la letturaCanale 5, restyling del logo imminente? Il nuovo brand del Tg5 pubblicato su TVBlog.it 02 aprile 2018 23:45.

Grande Fratello 2018 - nuovo spot con Barbara D'Urso/ Video - secondo promo del reality di Canale 5 : Grande Fratello 2018, nuovo spot con Barbara D'Urso: Video, secondo promo del reality di Canale 5 che partirà alla fine de L'Isola dei Famosi 2018 che sta andando in onda ora.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 18:34:00 GMT)

Nasce 20 - il nuovo canale Mediaset gratuito dedicato a film e serie televisive : Da martedì 3 aprile, inizierà le trasmissioni il nuovo canale Venti, creato dal Gruppo Mediaset, totalmente gratuito dedicato a film e serie televisive.

Juventus-Real Madrid in tv - come vederla gratis e in chiaro. C’è il nuovo canale 20. L’orario e il programma dei quarti di Champions League : Martedì 3 aprile si giocherà Juventus-Real Madrid, andata dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. All’Allianz Stadium di Torino andrà in scena una partita epocale, fondamentale per la stagione di entrambe le squadre: le merengues partiranno con i favori del pronostico nella rivincita della Finale della passata edizione della massima competizione continentale, i bianconeri cercheranno un pronto riscatto e proveranno a ...

