14ENNE IN COMA ETILICO Farsi da soli | il macigno che affossa i nostri giovani

Alessandria - 14ENNE quasi in coma etilico nell'ospedale infantile : È stata la madre ad allertare il 188. Secondo i medici, il giovane - arrivato al nosocomio con un principio di ipotermia - non è più in pericolo di vita.

Beve il rum con gli amici : 14ENNE finisce ricoverato al limite del coma etilico : Il rum - tanto rum - è alla base del malore accusato da un 14enne portato ieri sera al pronto soccorso dell'ospedale infantile Cesare Arrigo di Alessandria.Il giovanissimo, residente in una frazione di Pareto (Alessandria), ai confini col Savonese, ha bevuto talmente tanto durante la serata con gli amici da arrivare nel nosocomio al limite del coma etilico. Come racconta Repubblica, a chiamare il 118 è stata la madre.

Liceo Russel - l'amica della 14ENNE in coma etilico : "Gli amici ridevano quando è sveuta" : "Gli amici attorno a lei ridevano. Pensavano fosse uno scherzo, non si erano accorti che invece era svenuta". Al Corriere della sera, Olivia, 16 anni, racconta i momenti precedenti e successivi al malore della 14enne, durante l'autogestione al Liceo Russell di Roma. La ragazza è entrata in coma etilico dopo aver bevuto una bottiglia di vodka, secondo il racconto dell'amica che l'ha soccorsa, sollecitata da una scommessa partita con i