10 iconici album di debutto che celebrano 20 anni

(Di martedì 3 aprile 2018) Che spettacolo il 1998! Il colossal Titanic di James Cameron fa il pieno di Oscar con 11 statuette, la serie Dawson’s Creek si accende nelle camerette dei teenager più romantici e il «girl power» contamina il pop internazionale. LEGGI ANCHEI ragazzi di «Dawson's Creek» di nuovo insieme Con le Spice Girl che debuttano sul grande schermo, Madonna che svolta nella new age con Ray of Light e la Britney coi codini che, ancheggiando nel singolo di lancio ..Baby One More Time, aspira a diventarne l’erede indiscussa. LEGGI ANCHESpice Girls: c'è l'accordo (con contratto) per il tour Oltreoceano, una cantautrice laziale contaminata dal folk imperversa come L’acqua al deserto. Nel frattempo, negli States, il riccioluto Justin Timberlake si fa NSYNC per sfidare i rivali Backstreet Boys nei cuori e negli stereo delle adolescenti. Quest’anno, insomma, la musica mondiale celebra ...