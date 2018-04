Datagate - Zuckerberg : ci vorranno anni per risolvere i problemi di Facebook : Datagate , Zuckerberg : ci vorranno anni per risolvere i problemi di Facebook Il fondatore del social network ha poi respinto le accuse dell’a.d. di Apple, Tim Cook, che lo ha accusato di fare soldi sui dati personali degli utenti Continua a leggere

Zuckerberg : «Risolveremo i problemi di Facebook - ma ci vorranno degli anni» : Il Ceo del social network sul caso Cambridge Analytica. E risponde alle critiche di Tim Cook: «La verità è che se vuoi costruire un servizio per aiutare a connettere le persone in tutto il mondo, allora sono in molti quelli che non possono permettersi di pagarlo»