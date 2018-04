Zuckerberg | “Ci vorranno anni per risolvere i problemi di Facebook” 

Mark Zuckerberg ai giornalisti : “Ci serve più regolamentazione - come per tv e stampa” : (foto: AFP) Prima il post, poi le necessarie interviste. Il Ceo di Facebook Mark Zuckerberg, dopo giorni di agenda mediatica dominata dal caso Cambridge Analytica e da riflessioni sul ruolo della sua azienda nello scandalo di diffusione dei dati degli utenti, si è presentato davanti alla Cnn e Wired Us. La più degna variazione sul tema, rispetto a quanto già affidato al suo post pubblico, riguarda la richiesta di una maggiore regolamentazione: ...