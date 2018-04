Zidane | ' La Juve è il Real Madrid d' Italia'

Real - Zidane : "Io alla Juve? Mai dire mai..." : Il tecnico dei Blancos: "Ora, però, sono felice in Spagna"

Zidane : 'Juventus-Real - per me una partita speciale' : Si giochera' all'Allianz Stadium, non e' stato lo stadio di Zizou, ma anche nel nuovo impianto il francese c'e' perche' e' una delle stelle che appartiene al mondo bianconero. In un'intervista ...

Champions - Zidane : "Questa Juve è cresciuta ancora - sarà dura. Ha mentalità vincente come il Real Madrid" : Il tecnico degli spagnoli: "Ancelotti mi aveva detto che era ancora più bello vincere in panchina e... l'ho provato"

Zidane : “Real Madrid e Juve due squadre vincenti” : “Vincere da allenatore e’ molto piu’ bello: me lo aveva detto Ancelotti, ‘vedrai…’, e infatti ho visto..”. Zinedine Zidane ritrova la Juve dopo la finale di Cardiff, e non smette di inseguire i trionfi in panchina, dopo quelli in campo. “Quella di Champions contro la Juve – ha detto il tecnico del Real – è una sfida speciale, perché il Real Madrid e la Juventus sono due squadre che mi ...

Juventus-Real Madrid - tegola per Zidane : pesante assenza dell’ultim’ora : Juventus-Real Madrid, si avvicina l’andata dei quarti di finale di Champions League, una partita che preannuncia grande spettacolo e che non ha bisogno di presentazione tra due big del calcio. Arrivano però brutte notizie per Zinedine Zidane, il difensore Madridista Nacho infatti è stato costretto allo stop per un problema muscolare e salterà probabilmente entrambe le gare dei quarti di finale di Champions. Si tratta di un calciatore ...

Ahia Real - Zidane perde una pedina in vista della gara contro la Juventus : Juventus e Real Madrid si giocherà martedì all'Allianz stadium, con Zidane che dovrà fare a meno di qualche tassello importante Juventus e Real Madrid si affronteranno martedì sera nella gara d'andata ...

Real Madrid - Zidane : 'Arrivare al top con la Juventus non ci aiuterà' : Madrid - ' Arrivare con una grande serie di vittorie non conta nulla, martedì sarà una partita molto difficile '. Zinedine Zidane carica il Real Madrid a pochi giorni dal big match contro la Juventus ...

Real - Zidane : 'Momento positivo ma con la Juventus sarà dura' : MADRID - Il Real Madrid conferma il momento positivo e la grande forma del suo attacco, ma Zinedine Zidane predica prudenza in vista della sfida con la Juventus. I Blancos si sono imposti con un netto ...

Il Real pensa alla Juve : Zidane esclude Ronaldo : Zinedine Zidane ha la testa alla Juventus e, fra i convocati per la sfida di domani nelle Canarie contro il Las Palmas, non ha inserito Cristiano Ronaldo, che rimarrà dunque a casa ad allenarsi, ...

Juventus-Real Madrid - la decisione di Zidane su Cristiano Ronaldo : Si avvicina l’andata degli ottavi di finale di Champions League in campo Juventus e Real Madrid in una gara fondamentale per il proseguo della competizione, la squadra di Allegri è reduce dal successo contro il Tottenham che ha portato grande entusiasmo dopo la prestazione non convincente dell’andata. Adesso un osso durissimo, di fronte i campioni in carica ma il Real Madrid ha dimostrato alcuni limiti. Nel frattempo arriva una ...