Zidane | allenare la Juve? Mai dire mai

Juve - senti Zidane : 'la squadra di Allegri è un po' il Real d'Italia. Allenare i bianconeri in futuro? Ecco cosa dico' : Zinedine Zidane ha presentato in conferenza stampa la gara dei quarti di finale di Champions contro la Juventus, non chiudendo la porta ad un eventuale trasferimento in futuro sulla panchina ...

Juventus-Real Madrid - Zidane LIVE : 'Cardiff è il passato. Allenare la Juve? Mai dire mai' : Juventus-Real Madrid, atto secondo. Almeno per Zinedine Zidane , in veste di allenatore dei blancos . Dopo la finale di Cardiff, stavolta la sfida si giocherà in 180' e varrà l'accesso alle semifinali ...