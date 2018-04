Zerovskij di Renato Zero torna al cinema ma solo in poche sale | calendario aggiornato

Ufficiale il nuovo trailer di Zerovskij di Renato Zero - ancora al cinema dal 3 aprile : Il nuovo trailer di Zerovskij di Renato Zero è finalmente Ufficiale. Dopo il grande successo delle prime date, lo spettacolo per i 50 anni di carriera è pronto a tornare sul grande schermo con altri due giorni di programmazione, al via dal 3 aprile. In continuo aggiornamento le sale nelle quali si attende la proiezione del film, elencate nel sito Ufficiale dedicato all'evento nei cinema. Le nuove date sono arrivate dopo i primi incassi da ...

Zerovskij di Renato Zero torna al cinema ad aprile dopo il successo di incassi : Zerovskij di Renato Zero torna al cinema. In via del tutto inaspettata, l'artista annuncia la nuova programmazione del film tratto dallo spettacolo concepito per i suoi primi 50 anni di carriera, con altri spettacoli il 3 e 4 aprile nei medesimi cinema già ufficiali. Il grande successo di pubblico ha quindi permesso a Zerovskij di tornare sul grande schermo, dopo i primi 500mila euro incassati per la tre giorni al via dal 19 marzo. Una ...

Boom di vendite per Zerovskij di Renato Zero al cinema : vetta assoluta per la programmazione dello show : Le vendite per Zerovskij di Renato Zero hanno dato ragione all'artista romano. Forte del valore del suo progetto, Renato Fiacchini ha proposto il suo spettacolo alla Rai, che lo ha rifiutato, per poi dirigersi verso il grande schermo con lo spettacolo che ha concepito per i suoi primi 50 anni di carriera. Lo show ha debuttato in oltre 320 sale in tutta Italia, con la sorpresa del disco live in vendita a Roma, ma anche con un successo al ...

Renato Zero : «Zerovskij e io» : Quando si indossa qualcosa succede che quel qualcosa finisca per adattarsi perfettamente alla propria pelle fino a diventare essa stessa «pelle». Nella giostra dei ruoli che la vita ci impone quelle pelli si sommano fino a formare una corteccia impermeabile agli attacchi del tempo e della consunzione. Come Zerovskij io ho preso tanta pioggia e raccolto molta sofferenza. Né io né lui sapevamo che un giorno ci saremmo incontrati. Ma ...

Sorpresa di Renato Zero al cinema per Zerovskij - presente in 3 capoluoghi : ecco dove sarà : Renato Zero al cinema per Zerovskij e non solo sul grande schermo. L'artista ha infatti annunciato di avere intenzione di essere presente in tre grandi capoluoghi italiani, per sorprendere i sorcini che hanno deciso di rinnovare la loro fiducia allo spettacolo che ha concepito per i suoi primi 50 anni di carriera. Oltre a essere il protagonista dello spettacolo, Renato Zero ha deciso di raggiungere due sale nella sua Roma il 19 marzo, per la ...

Renato Zero verso la seconda parte di Zerovskij? Le ultime novità prima del debutto al cinema : Renato Zero verso la seconda parte di Zerovskij? Sembra proprio che l'artista romano voglia continuare a battere questa pista, quella che ha concepito per i suoi 50 anni di carriera e che ha portato sul palco nell'estate del 2017. Zerovskij è anche un disco, il 29° della carriera di Zero, nel quale ha racchiuso tutta la sua poetica ma anche le caratterizzazioni di una vita che ci tiene sotto scacco rendendoci schiavi delle futilità. I brani ...

RENATO ZERO / Dai concerti di Zerovskij al nuovo film : "La vita non voleva sorridermi e io l'ho costretta" : RENATO ZERO arriva al cinema il 19, 20 e 21 marzo ripercorrendo uno dei suoi concerti all'Arena di Verona attraverso gli occhi del capostazione ZEROvskij.(Pubblicato il Thu, 15 Mar 2018 10:08:00 GMT)

Zerovskij Renato Zero incontra la stampa : Non fanno parte della politica, Zerovskij è anarchico fisiologicamente, è un angelo, non ha fatto nessun ammiccamento. Vuole rappresentare le incertezze e le ombre di tanta gente che fatica per ...

Renato Zero : il coraggio di una rivoluzione musicale in Zerovskij - il film-concerto : Renato Zero non perde mai quello sguardo consapevole di chi conosce la strada che ha percorso per raggiungere successi e superare gli incroci pericolosi della vita. E neanche il senso dell'umorismo. '...

Renato Zero - i concerti di 'Zerovskij' diventano un film : 'Se vuoi sperimentare non devi sentire le pressioni del mercato' : Oltre due ore di musica registrate durante gli spettacoli all'Arena di Verona: "Il cinema ha catturato Zerovskij, la mia opera sinfonica", dice Zero. "Zerovskij - Solo per amore" sarà proiettato al ...

'Zerovskij - Solo per amore' : arriva al cinema lo show di Renato Zero : Due ore di immagini e musica che raccontano lo spettacolo di 'teatro totale' di Renato Zero che l'estate scorsa ha fatto tappa in giro per l'Italia. È il film Zerovskij - Solo per amore , in sala dal ...

Esordi e successi di Renato Zero con Zerovskij al cinema e il pedaggio di chi ama troppo (intervista) : Gli Esordi e successi di Renato Zero raccontati senza filtri nel numero di Vanity Fair, in edicola dal 14 marzo. L'artista romano si prepara al debutto sul grande schermo con Zerovskij, lo spettacolo che ha dedicato ai suoi 50 anni di carriera e che ha portato in tour da Roma a Taormina nell'estate del 2017. Ci sono gli inizi di Zero, nell'intervista di Renato Zero a Vanity Fair, quelli dei primi anni alla Montagnola nei quali non si è ...

Chiarimenti sull’acquisto dei biglietti per Zerovskij di Renato Zero - al cinema dal 19 marzo : I biglietti in prevendita per Zerovskij di Renato Zero sono presenti online e presso le casse dei cinema. Lo spettacolo che l'artista ha concepito per i suoi 50 anni di carriera sarà proiettato a partire dal 19 marzo, in tutta Italia e per tre giorni consecutivi. Il calendario delle sale è in continuo aggiornamento, ma i biglietti non sono presenti online per tutte le sale annunciate. Per i fan che volessero partecipare alla proiezione del ...

Proiezione esclusiva di Zerovskij di Renato Zero con l’Orchestra Filarmonica della Franciacorta : i dettagli : Zerovskij di Renato Zero arriva al cinema e in un evento speciale al multisala Arcadia del Centro Commerciale Le Porte Franche, nei pressi di Rovato. L'evento è fissato per uno dei tre giorni di Proiezione, il 20 marzo, con una Proiezione speciale a prezzo ridotto a partire dalle ore 21. I posti sono limitati ed è necessario prenotare collegandosi al sito orchestradelleFranciacorta.it. L'incontro nei pressi del grande schermo è stato ...