Xiaomi Mi A2 potrebbe avere 4 GB di RAM e Android 8 1 Oreo

Xiaomi Black Shark potrebbe utilizzare un lettore di impronte nel display : potrebbe essere uno tra Xiaomi Mi 7 Plus e Xiaomi Black Shark, ammesso che si chiami così, a portare al debutto il lettore di impronte nel display. L'articolo Xiaomi Black Shark potrebbe utilizzare un lettore di impronte nel display proviene da TuttoAndroid.

La fotocamera di Xiaomi Mi MIX 2S potrebbe avere modalità ritratto - slow motion e molto altro : Continuano le anticipazioni sulle possibili funzioni di Xiaomi Mi MIX 2s, che sarà presentato il 27 marzo, grazie al firmware che evidenzia nuove interessanti funzioni per la doppia fotocamera posteriore. L'articolo La fotocamera di Xiaomi Mi MIX 2S potrebbe avere modalità ritratto, slow motion e molto altro proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi MIX 2S potrebbe avere uno screen-to-body ratio vicino al 100% : Xiaomi Mi MIX 2S è comparso in alcune presunte nuove immagini promozionali, stando alle quali il prossimo flagship del produttore cinese potrebbe avere uno screen-to-body ratio addirittura prossimo al 100%. Xiaomi Mi MIX 2S verrà presentato ufficialmente il prossimo 27 marzo. Nel frattempo scopriamo insieme queste presunte immagini promozionali. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S potrebbe avere uno screen-to-body ratio vicino al 100% è stato ...

Xiaomi Mi 7 potrebbe arrivare solamente a giugno - con snapdragon 845 e 8 GB di RAM : Se Xiaomi Mi MIX 2s verrà presentato a fine marzo, bisognerà attendere fino a giugno per poter vedere Xiaomi Mi 7, secondo quanto riportano le ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina. Sembrano comunque confermate la presenza di uno snapdragon 845 e di 8 GB di RAM. L'articolo Xiaomi Mi 7 potrebbe arrivare solamente a giugno, con snapdragon 845 e 8 GB di RAM è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Mi Max 3 potrebbe avere la ricarica wireless e lo sblocco con l’iride : L'analisi del firmware di Xiaomi Mi Max 3 fa pensare alla presenza della ricarica wireless, di un sistema di sblocco dello smartphone con il riconoscimento dell'iride e una batteria da ben 5.500 mAh. L'articolo Xiaomi Mi Max 3 potrebbe avere la ricarica wireless e lo sblocco con l’iride è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 7 potrebbe utilizzare un display OLED con funzione AoD : Anche se non sarà presentato al Mobile World Congress 2018, continuano a circolare i rumor legati a Xiaomi Mi 7, che potrebbe utilizzare uno schermo OLED con la funzione Always On display. L'articolo Xiaomi Mi 7 potrebbe utilizzare un display OLED con funzione AoD è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Un presunto Xiaomi Mi Mix 2s appare in video - potrebbe avere gesture in stile iPhone X : Un presunto Xiaomi Mi Mix 2s comparirebbe in un primo video hands-on e mostrerebbe l'integrazione, da parte di Xiaomi, di gesture in stile Apple iPhone X. L'invito è quello di non prendere per certa l'autenticità del video in questione, innanzitutto perché nel video non si riesce a vedere l'angolo in alto a destra del device dove, secondo i render di Mi Mix 2s circolati, dovrebbe essere posizionata la fotocamera anteriore. L'articolo Un ...

Xiaomi Mi Mix 2S potrebbe essere svelato prima del MWC 2018 : Un tipster di Weibo ipotizza che il nuovo Xiaomi Mi Mix 2S potrebbe essere svelato già prima del Mobile World Congress 2018. Si tratta di un dispositivo con cornici ridotte che potrebbe montare lo Snapdragon 845. Le foto leaked emerse ipotizzano un design ancor più rivoluzionario del suo precedessore: lo schermo potrebbe arrivare ad occupare quasi il 100% della superficie superiore dello smartphone. L'articolo Xiaomi Mi Mix 2S potrebbe essere ...

Il prezzo di Xiaomi Mi 7 potrebbe sfiorare i 400 euro in Cina : Xiaomi Mi 7, che potrebbe essere presentato dalla compagnia cinese a Barcellona, in occasione del Mobile World Congress 2018, potrebbe essere il più costoso della serie. Secondo alcune indiscrezioni il prezzo potrebbe partire da 3.000 yuan per la versione normale, mentre la versione Plus dovrebbe costare ancora di più. L'articolo Il prezzo di Xiaomi Mi 7 potrebbe sfiorare i 400 euro in Cina è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Xiaomi Surge S2 potrebbe debuttare al MWC 2018 - dopo che Redmi Note 5 sarà arrivato in India : Al Mobile World Congress 2018 di Barcellona Xiaomi potrebbe presentare il nuovo SoC Surge S2, che potrebbe essere utilizzato su Xiaomi Mi 6X. Nel frattempo però potrebbe lanciare Xiaomi Redmi 5 Plus in India, utilizzando per la versione internazionale il nome Xiaomi Redmi Note 5, come anticipato qualche tempo fa. L'articolo Xiaomi Surge S2 potrebbe debuttare al MWC 2018, dopo che Redmi Note 5 sarà arrivato in India è stato pubblicato per la ...

Xiaomi Mi MIX 2S potrebbe arrivare al MWC 2018 - nuovi dettagli per Xiaomi Mi Max 3 : Scopriamo nuove informazioni su Xiaomi Mi Max 3, che oltre a utilizzare un enorme display 18:9 dovrebbe montare una doppia fotocamera posteriore e una batteria ad alta capacità. Nel frattempo si torna a parlare di Xiaomi Mi MIX 2s, che potrebbe essere presentato al MWC 2018 di Barcellona e avrebbe un design simile a quello di iPhone X. L'articolo Xiaomi Mi MIX 2S potrebbe arrivare al MWC 2018, nuovi dettagli per Xiaomi Mi Max 3 è stato ...