Winnie Mandela morta | addio all’ex moglie di Nelson | combattè al suo fianco contro

(Di lunedì 2 aprile 2018) ÈMadikizela, exdi. Aveva 81 anni. La donna, attivista delle campagnel’apartheid, ebbe due figli dall’ex presidente del Sudafrica. La notizia è stata data dalla Bbc, citando il suo assistente personale. Nata a Mbizana il 26 settembre del 1936,è stata in politica per molti anni, ha ricoperto il ruolo di vertice dell’African National Congress Women’s League ed è stata a lungo membro del Comitato Esecutivo Nazionale dell’African National Congress. La donna connobbenel 1956 e divenne suadue anni più tardi. Cinque anni dopo, il suo ingresso in politica in contemporanea con l’arresto del futuro premio Nobel per la Pace con il quale ha condiviso tutta la lunga battaglial’apartheid. L'articoloall’exdi...