WhatsApp | su iOS gli Stati si leggono senza aprire l' app e le note vocali continuano in

WhatsApp sta sviluppando l’app per KaiOS e continua a lavorare agli adesivi : Dopo Facebook, che ha realizzato da poco una versione della propria app per KaiOS, anche WhatsApp sta effettuando la stessa operazione, come testimoniano alcune righe di codice trovate nella versione Windows dell'app. L'articolo WhatsApp sta sviluppando l’app per KaiOS e continua a lavorare agli adesivi proviene da TuttoAndroid.

Fake News e bufale Elezioni 2018 - le curiosità/ Exit Poll su WhatsApp : “M5s in testa” : Elezioni 2018, bufale e Fake News: negli ultimi anni si sono moltiplicate le notizie non vere sul voto, dalla matita copiativa al rifiuto delle schede. Exit Poll su WhatsApp: “M5s in testa”(Pubblicato il Sun, 04 Mar 2018 22:49:00 GMT)

Arriva la Festa della Donna 2018 : ecco le curiosità e le immagini per gli auguri su WhatsApp e Facebook [GALLERY] : 1/21 ...

“State attenti - non condividete!”. WhatsApp - occhio alla nuova bufala. Se anche voi avete ricevuto questo curioso messaggio - niente paura - non siete i soli. 4 consigli utilissimi per non cadere (di nuovo) nel “tranello” : In questi giorni non si è parlato d’altro: Facebook, WhatsApp, ma anche a voce. “Sui social network e attraverso testi inviati da cellulare messaggi che annunciano un addebito da 35 euro sulla bolletta della luce di aprile, finalizzato a coprire i debiti degli utenti morosi, quelli cioè che non hanno pagato la propria bolletta elettrica – denuncia il Codacons – Un messaggio pericolosissimo perché invita anche a non pagare la ...

Nuovo pericoloso bug iOS 11 : occhio a bootlopp e WhatsApp crash con carattere indiano : Sta emergendo grazie ad alcune testimonianze in rete un Nuovo bug iOS 11, che in alcuni casi potrebbe portare anche al bootloop del proprio iPhone, o quantomeno al tanto temuto Whatsapp crash, come è stato confermato proprio in queste ore da una fonte come The Verge. In particolare, tutto nasce da un particolarissimo carattere indiano, come quello che sto per mostrarvi con apposita immagine. Proviamo a riepilogare tutte le informazioni che sono ...

WhatsApp - notifiche fastidiose? Nei gruppi arrivano i Tag Video : L'applicazione di messaggistica '#WhatsApp' è ormai utilizzata in tutto il mondo. Il motivo che ha spinto gli utenti a iscriversi e scaricare questa applicazione sono le tante funzioni che essa svolge, ovvero, quella di poter chiamare senza costi, inviare immagini e file audio a tutti gli amici e presenti presenti nella rubrica che come loro hanno scaricato applicazione WhatsApp. Riteniamo però giusto e doveroso ricordare che per utilizzare tali ...

WhatsApp - notifiche fastidiose? Nei gruppi arrivano i Tag : L'applicazione di messaggistica 'WhatsApp' è ormai utilizzata in tutto il mondo. Il motivo che ha spinto gli utenti a iscriversi e scaricare questa applicazione sono le tante funzioni che essa svolge, ovvero, quella di poter chiamare senza costi, inviare immagini e file audio a tutti gli amici e presenti presenti nella rubrica che come loro hanno scaricato applicazione WhatsApp. Riteniamo però giusto e doveroso ricordare che per utilizzare tali ...

WhatsApp - conoscete davvero l'applicazione? Ecco alcuni preziosi consigli Video : Se dovessimo fare un sondaggio online sulle applicazioni scaricate dagli utenti #Smartphone, di sicuro la maggior parte selezionerebbe la risposta sistemi di messaggistica istantanea. #WhatsApp, #Telegram e Messenger di Facebook sono solo alcune delle applicazioni più apprezzate e che sono diventate uno dei mezzi di comunicazione preferiti dagli utenti smartphone. Ma come tali, hanno funzioni più reclamizzate, altre invece che passano in secondo ...