Volvo Car Open | Camila Giorgi al secondo turno

Mara Carfagna : 'DeVolvo la mia indennità a donne e disabili' : 'La politica può e deve fare grandi cose per sostenere chi è più debole o si trova in difficoltà. Ecco perché ho deciso di devolvere la mia indennità da vicepresidente della Camera dei deputati per ...

Carfagna : "DeVolvo la mia indennità a donne - minori e disabili" : "La politica può e deve fare grandi cose per sostenere chi è più debole o si trova in difficoltà". A dirlo è Mara Carfagna, esponente di Forza Italia, annunciando la sua decisione di "devolvere la mia indennità da vicepresidente della Camera per sostenere le battaglie in cui credo: per le donne, per i minori, per la famiglia, per i disabili". La somma verrà utilizzata "a beneficio di associazioni che lavorano sul territorio".

Carfagna : 'DeVolvo la mia indennità a donne - minori e disabili' : "La politica può e deve fare grandi cose per sostenere chi è più debole o si trova in difficoltà". A dirlo è Mara Carfagna, esponente di Forza Italia, annunciando la sua decisione di "devolvere la mia ...

Car of the year 2018 - La vincitrice è la Volvo XC40 : la Volvo XC40 la vincitrice del premio Car of the year 2018. La Suv svedese ha preceduto di oltre 200 punti la Seat Ibiza, seconda classificata, e la BMW Serie 5, terza. Delusione per l'Alfa Romeo, Stelvio, ultima in classifica. In aggiornamento

Volvo Cars crea un fondo per incentivare le start-up tech : Volvo ha lanciato un nuovo fondo di investimento in start-up tecnologiche ad alto potenziale operanti in tutto il mondo. L'obiettivo di Volvo Cars tech Fund è investire nei trend tecnologici d'importanza strategica...