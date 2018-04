Volley | A1 Femminile | Semifinali Play Off | il primo round è di Novara

Volley Femminile - Semifinali Scudetto 2018 : Novara superlativa - Busto Arsizio crolla. Show di Paola Egonu - Valentina Diouf assente : Novara inizia alla grande la semifinale dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Le Campionesse d’Italia hanno sconfitto Busto Arsizio per 3-0 (25-21; 25-19; 25-16) nella gara1 della serie al meglio delle cinque partite. Di fronte al proprio pubblico, le ragazze di coach Barbolini hanno fatto la differenza grazie a un sontuoso muro di squadra (11) e alla prestazione sbalorditiva della solita Paola Egonu (22 punti, 44% in attacco, 3 muri). ...

Volley : A1 Femminile - l'Imoco firma l'impresa contro Scandicci : LA CRONACA DEL MATCH- l'Imoco parte con Wolosz-Fabris, Hill-Bricio, Folie-Danesi e libero De Gennaro. Risponde Scandicci con Carlini-Haak, De La Cruz-Bosetti, Arrighetti-Adenizia, libero Merlo. La ...

Volley Femminile - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : Conegliano fa saltare il fattore campo - battuta Scandicci in gara1 : Conegliano fa subito saltare il fattore campo nelle Semifinali dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Le Pantere, infatti, espugnano il Mandela Forum di Firenze rifilando a Scandicci un sonoro 3-0 (25-23; 25-23; 25-20). Le ragazze di coach Santarelli sono risultate più ciniche nei finali dei tre set e hanno avuto la meglio sulle toscane che, di fronte al proprio pubblico, non sono riuscite a fare la differenza. Ora le venete avranno ...

Volley Femminile - Semifinali Playoff Scudetto 2018 : si parte con gara1. Novara favorita - Scandicci-Conegliano big match : I Playoff Scudetto di Volley femminile entrano nel vivo: siamo arrivati alle Semifinali, e la lotta per il tricolore è sempre più intensa. Sono rimaste le migliori quattro squadre a contendersi il titolo più ambito. Si gioca al meglio delle cinque partite (passa all’atto conclusivo chi ne vince almeno tre), nel weekend si disputerà gara 1 di entrambe le sfide. Novara vs BUSTO ARSIZIO (lunedì 2 aprile, ore 17.00): Novara parte con ...

Volley : A2 Femminile - a Pasquetta Cuneo rischia il primato a Mondovì : ROMA -Giornata di fondamentale importanza per l'A2 Femminile che nel giorno di Pasquetta consumerà il penultimo turno di ritorno. Da assegnare ancora la promozione diretta, i piazzamenti validi per i ...

Volley - Il tecnico della nazionale femminile Davide Mazzanti in Puglia. Il week end di Coppa. : ... ore 17.00, COVEME VIP SAL LAZZARO - CUORE DI MAMMA CUTROFIANO , ore 20.00, Sabato 31 Marzo - Finali FINALE 3/4 POSTO , ore 16.00, FINALISSIMA , ore 19.00, PER SEGUIRE LA DIRETTA STREAMING: https://...

Volley serie C femminile - il Rubicone riprende subito la strada della vittoria : Dopo il secco stop subito nel derby, la formazione femminile del Rubicone In Volley riprende subito la strada della vittoria e con un secco 3-0 si sbarazzano in versione casalinga delle forlivesi ...

Volley Femminile - Playoff Scudetto 2018 : Busto Arsizio ultima semifinalista - Monza si arrende in gara3 : Busto Arsizio si qualifica alle semifinali dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Le Farfalle hanno sconfitto Monza per 3-0 (25-18; 25-19; 25-17) nella gara3 dei quarti e hanno così chiuso i conti di fronte al proprio pubblico guadagnandosi la serie contro Novara. Le ragazze di coach Mencarelli, dopo aver perso la gara1 al PalaYamamay, sono state brave a reagire con le brianzole che erano alla loro prima presenza in post-season e che non sono ...

Volley Femminile - Semifinali Playoff Scudetto 2018 – Tabellone - calendario - date - programma - orari e tv : Novara-Busto e Scandicci-Conegliano : Si è definito il Tabellone delle Semifinali dei Playoff Scudetto di Volley femminile. Novara sfiderà Busto Arsizio mentre Scandicci se la dovrà vedere con Conegliano. Le Campionesse d’Italia partiranno favorite contro le Farfalle, big match tra le toscane che cercano l’impresa e le Pantere che vogliono tornare a giocare una finale. Si giocherà al meglio delle cinque partite (passa il turno chi ne vince tre). Si giocherà dal 31 marzo ...

Volley Femminile - Playoff Scudetto 2018 : Busto Arsizio-Monza - la bella decisiva. Chi volerà in semifinale? : Questa sera (ore 20.30) Busto Arsizio e Monza si sfideranno per l’ultimo posto nelle semifinali Scudetto di Volley femminile. Al PalaYamay andrà in scena la bella decisiva dei quarti di finale dei Playoff: testa a testa per proseguire la propria corsa verso il tricolore. La vincente se la dovrà vedere contro Novara, Campionesse d’Italia che hanno già eliminato Firenze mentre l’altra semifinale sarà tra Scandicci e ...