vicenzapiu

: RT @GioCo1950: Vinòva incontra il Psi di Vicenza il 4, Nencini convoca i socialisti del centro nord il 7 aprile a Bologna e il congresso ci… - VicenzaPiu_com : RT @GioCo1950: Vinòva incontra il Psi di Vicenza il 4, Nencini convoca i socialisti del centro nord il 7 aprile a Bologna e il congresso ci… - GioCo1950 : Vinòva incontra il Psi di Vicenza il 4, Nencini convoca i socialisti del centro nord il 7 aprile a Bologna e il con… -

(Di lunedì 2 aprile 2018) ... ad assicurare, pur se non dovuto per le normative in vigore, la storica apertura a tutti del quotidiano web, mentre Giovanni Coviello, che rimane direttore diPiu.tv, la nostra tv streaming, ...