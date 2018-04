Vino | carne di maiale e frutta | la Cina colpisce 128 prodotti Made in USA

meteoweb.eu

: Risposta della Cina ai dazi di Trump: aumento delle imposte su carne di maiale, vino e frutta [news aggiornata alle… - repubblica : Risposta della Cina ai dazi di Trump: aumento delle imposte su carne di maiale, vino e frutta [news aggiornata alle… - TrevisoCityWR : Risposta della Cina ai dazi di Trump: aumento delle imposte su carne di maiale, vino e frutta - repubblica : RT @giusmo1: Risposta della Cina ai dazi di Trump: aumento delle imposte su carne di maiale, vino e frutta -

(Di lunedì 2 aprile 2018) Laha introdotto oggi i dazi su 128provenienti dagli Stati Uniti, come risposta alle decisioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Tra icolpiti il, ladie laesportati dagli States in: queste “tariffe di rappresaglia” sono l’effetto dei dazi sulle importazioni di acciaio e alluminio negli Stati Uniti dalla, in vigore da una settimana. L'articolodi: la128in USA sembra essere il primo su Meteo Web.