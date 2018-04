Vincitore Borgo dei Borghi 2018 Chi è? Classifica finale | Gradara delle Marche davanti a

GRADARA - MARCHE/ Vincitore Borgo dei Borghi 2018 : il trionfo grazie anche ai voti di Tozzi e Bowerman : GRADARA è stata scelta per rappresentare le MARCHE nel concorso "Il Borgo dei Borghi 2018", proposta all'interno di "Kilimangiaro", la trasmissione di Rai 3.(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 23:29:00 GMT)

IL BORGO DEI BORGHI 2018/ Vincitore e classifica : Gradara primo davanti a Castroreale e Bobbio : Il BORGO dei BORGHI 2018 in una serata speciale, in onda oggi, domenica 1° aprile, nel prime time di Raitre. Camila Raznovic svela il Vincitore al termine di un viaggio spettacolare.

