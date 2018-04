Viaggio nel museo più odiato d' Italia Basta insulti | venite a vedere

“Viaggio nella terra dei sogni” di Maurizio Bettini : tra fulgore divino ed enigmi : “Il dio di Delfi né nasconde né dice, ma significa” ? Eraclito Ho fatto un viaggio e ho visto me agire tra le pieghe di sogni che sono miei ed eppure non lo sono. Ho fatto un sogno e mi è parso di camminare tra le epoche conoscendo le abitudini di uomini che non […]

Sibari-Sila - Viaggio nell’incompiuta da 48 milioni di euro. Un cantiere abbandonato tra ruggine e ponti mai terminati : A dieci anni dall’inizio dei lavori della Sibari-Sila, un’opera che avrebbe dovuto collegare la montagna e il mare, nella provincia di Cosenza, lo scenario che si apre a chi lo attraversa è desolante. Costellato da lingue di cemento armato, sospese nella vegetazione fitta, e piloni incastonati su ponti ormai arrugginiti. L’incompiuta calabrese oggi è la metafora di un Sud Italia che rovescia i propri figli verso il Nord, ...

TV - Rai Storia : a “Italia. Viaggio nella bellezza” le palafitte dell’arco alpino : Scoperte più di un secolo e mezzo fa e riconosciute dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità, le palafitte dell’arco alpino rappresentano uno straordinario serbatoio archeologico che racconta una delle avventure umane più importanti della preiStoria recente. Un mondo affascinante – dalle palafitte del Lago Varese, a quelle nell’area gardesana, agli importanti siti del Trentino di Molina di Ledro e di Fiavè – al centro di “Abitare ...

Catania : "Viaggio nell'antica Roma lungo le vie dei saperi" : ... a partire dalle sue vie intese non solo come infrastrutture ma anche come vettori di relazioni, per ricostruire come il destino si intreccia con i destini dei popoli del mondo fino ad allora ...

Parte la prima serie stagionale degli spot radiofonici per un "Viaggio nella Bellezza infinita" : D'altronde Goethe disse che in questa terra ammirò 'il più bel tramonto del mondo '. E' proprio il caso di dire: Marche, Bellezza infinita .' Insomma, sarà come essere rapiti dal suono di una voce ...

Da Pasqua SkyGo - Netflix e Amazon visibili anche quando siamo in Viaggio nell'Ue : Ad esempio, un utente che vive in Belgio e che ha sottoscritto un abbonamento a un servizio di musica in streaming avrà accesso, negli altri Stati membri, alla stessa selezione musicale che ha a casa ...

"Succede" - Viaggio a zig zag nell'adolescenza social : Cose dell'altro mondo. Che poi sarebbe quello apparentemente vicino dei nostri figli. Che spesso fatichiamo a capire e magari alla fine ci rinunciamo proprio. Perché lo sguardo dei padri quasi mai ...

Un Viaggio fotografico nell’arte di Albert Watson : Albert Watson si racconta attraverso oltre 100 immagini in bianco e nero. Un viaggio tra ritratti, stampe, paesaggi, provini e fotocolor che raccontano la storia artistica di uno dei fotografi più celebri del nostro tempo. A rendere omaggio al famoso artista, la maison Blumarine, che ha aperto i suoi archivi per mettere a disposizione del pubblico i lavori e le campagne del brand firmate da Watson a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta. LEGGI ...

L’infinita curiosità : un Viaggio nell’Universo in compagnia di Tullio Regge [FOTO] : 1/8 ...

Piscine - sale cinema e hangar : un Viaggio nelle case extralusso dei calciatori : I calciatori più forti al mondo sono ormai arrivati a guadagnare cifre astronomiche che permettono loro di acquisire proprietà da oltre decine di migliaia di mq. Ecco alcuni dei lussi più curiosi a cui non riescono a ...

Viaggio nel paese che ha smesso di respirare - 'sotto accusa' fabbrica di piastrelle : A Borgotaro, piccolo comune in provincia di Parma, le malattie respiratorie sembrerebbero essere aumentate a causa della Laminam, una fabbrica di piastrelle. Il servizio delle Iene.

History of Football - Viaggio nel tempo e nel calcio pre mondiali 2018. Con Pelè e Vialli : Un viaggio nel tempo alla scoperta dello sport più bello del mondo. È quello che vuole regalare History of Football, una maratona televisivo-sportiva che andrà in onda in oltre 160 paesi dal 28 maggio al 10 giugno su History (in Italia sul canale 407 di Sky). Si parla di una programmazione di 24 ore al giorno, 7 giorni su 7. a mo’ di riscaldamento in attesa dei mondiali di Russia (che inizieranno il 14 giugno). E proprio i Campionati del ...