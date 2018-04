catania.livesicilia

: La TV è morta, dovrebbero oscurarla, e pensarla che avrebbe potuto essere la più grande invenzione di tutti i tempi… - Tatumpitupitum : La TV è morta, dovrebbero oscurarla, e pensarla che avrebbe potuto essere la più grande invenzione di tutti i tempi… - mezza_parola : #news “Viaggi musicali da Teheran a Catania”: parte il progetto culturale di AreaSud di Newsicilia… - radiolaquila1 : Prosegue la stagione dei Viaggi Musicali della Barattelli: il 31 marzo da L‘Aquila a Busseto (Parma) per “La Travia… -

(Di lunedì 2 aprile 2018) ... sarà l'occasione per presentare il nuovo concerto del quartetto di world music catanese e per raccontare le attività che AreaSud sta sviluppando da anni nel mondo del terzo settore e in particolare ...