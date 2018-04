Vela | Princesa Sofia 2018 | Ruggero Tita e Caterina Banti in testa nel Nacra 17 Più

oasport

(Di lunedì 2 aprile 2018) Partito quest’oggi il trofeo: a Palma di Maiorca il meglio dellamondiale nelle classi olimpiche si sfiderà per tutta la settimana in vista delle Medal Race di sabato 7 aprile. In otto classi sono in gara ben 47 equipaggi italiani: i migliori, al termine della prima giornata di gare sono, innel17 dopo tre prove. Sono due infatti punti netti degli azzurri, che hanno vinto due delle tre regate, giungendo terzi nell’altra. Alle loro spalle l’Argentina con Santiago Lange e Cecilia Carranza Saroli, a quota 3, così come i britannici Ben Saxton e Nicola Boniface, che al momento mantengono un primo ed un secondo posto. Nella altre classi, per quanto riguarda l’RS:X maschile Mattia Camboni è quarto (inil cinese Bing Ye), dopo il secondo posto nell’unica regata odierna, mentre nella stessa ...