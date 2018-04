Vela | buona prova della squadra Optimist al Meeting del Garda

Specifiche del top di gamma degli ASUS ZenFone 5 : in buona parte sVelate : Se ieri vi avevamo proposto una foto da acceso di uno dei modelli che andrà a comporre la linea degli ASUS ZenFone 5 oggi siamo qui per condividere con voi alcune Specifiche tecniche, presumibilmente del device di punta. Visto com'è stata apparecchiata la tavola (passateci la metafora), non può che essere altrimenti: processore Snapdragon 845, scheda grafica Adreno 630, display con aspect-ratio 18,5:9 con risoluzione di 2246 x 1080 pixel, 32 ...