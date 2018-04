Valanga sul Monte Pic | i due scialpinisti chiamano il Soccorso alpino | ' Siamo salvi'

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Valanga a Chamonix : morta guida alpina sul Monte Bianco - 3 feriti gravi : ULTIME NOTIZIE: di oggi, ultim'ora. valanga sul Monte Bianco a Chamonix, un morto e tre feriti sul versante francese. La vittima è una famosa guida alpina del Soccorso locale (2 aprile)(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 14:18:00 GMT)

Torneo di Mannheim - Italia a Valanga sull'Egitto - 102-52 - . Domani contro gli USA : Zhang USA - Francia 73-79 Lo streaming dell'Italia 2 aprile Ore 19:30 USA-Italia Clicca qui per il live streaming Clicca qui per il live score 4 aprile Ore 15:30 Italia-Russia Clicca qui per il live ...

Svizzera - Valanga sulle Alpi : tre morti e due feriti : Tre sciatori sono morti e due sono rimasti feriti dopo essere stati travolti da una valanga sulle Alpi svizzere. Lo rende noto la polizia del Canton Vallese, aggiungendo che le vittime sono cittadini spagnoli. Un altro gruppo aveva avvistato la valanga sabato sera e dato l'allarme dopo aver trovato i cadaveri e i due superstiti. Le operazioni di soccorso sono state "estremamente difficoltose" a causa delle condizioni meteo e della scarsa ...

Valanga di immagini per Detroit Become Human al 1 aprile - dettagli sulle tecnologie presenti : Manca ormai relativamente poco all'uscita di Detroit Become Human, l'attesissimo nuovo lavoro dei ragazzi di Quantic Dream. Dopo veri e propri capolavori che trascendono il genere dei videogame, andando a insidiare la posizione delle pellicole cinematografiche, gli sviluppatori si apprestano a tornare sulla scena con quello che a tutti gli effetti si preannunciava fin dalle prime battute come un vero e proprio capolavoro. Il merito va ovviamente ...

Serie A - 30^ giornata : i risultati delle partite di oggi e la classifica. Inter e Lazio a Valanga verso la Champions - Atalanta e Torino nel ricordo del Mondo : Intenso pomeriggio per la Serie A 2018. La vigilia di Pasqua, dopo il lunch match tra Bologna e Roma (1-1), ha regalato ben sei partite. Inter e Lazio hanno sfruttato al meglio il passo falso dei giallorossi e si sono portati a due e tre punti di distacco dall’avversaria diretta, riaccendendo così la lotta per il terzo posto. I nerazzurri hanno surclassato il Verona per 3-0 con la doppietta di Icardi (al 1′ e 49′) e la rete di ...

Risultati Serie C / Classifiche aggiornate : diretta gol live score. Catania a Valanga! Gironi B - C : Risultati Serie C: Classifiche aggiornate, diretta gol live score dei Gironi B e C. Ci avviciniamo alla conclusione della stagione regolare, si torna in campo dopo il turno infrasettimanale(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 16:24:00 GMT)

Valanga in Val Ferret : in corso verifiche sulla presenza di persone : Intervento del Soccorso alpino valdostano in Val Ferret, nella zona di Courmayeur, per una Valanga che si è staccata a quota 2000 metri. Sul posto anche un elicottero SA1 e il Soccorso alpino della Guardia di Finanza, per verificare l’eventuale coinvolgimento di persone. L'articolo Valanga in Val Ferret: in corso verifiche sulla presenza di persone sembra essere il primo su Meteo Web.

Trentino Alto Adige - Valanga sul Gran Zebrù : tre morti Video : Erano partiti questa mattina per un'escursione sul Gran Zebrù, nelle Alpi dell'Ortles in Trentino Alto Adige [Video], quando una valanga [Video] si è staccata a circa 3200 metri, travolgendoli mentre percorrevano il lato est. I soccorsi sono stati allertati da altri escursionisti che si trovavano a Cima Solda, che hanno notato il distacco della slavina e il pericolo. L'incidente I tre escursionisti provenivano dall'Austria e ieri sera avevano ...

Valanga bianca alle prime votazioni sulle presidenze di Camera e Senato : Una Valanga di schede bianche. Queste le prime indicazioni che arrivano dalle riunioni dei partiti, a poche ore dall'avvio delle votazioni per le presidenze di Camera e Senato.Il Movimento 5 Stelle voterà scheda bianca alle prime due votazioni. Dopo la seconda votazione a vuoto, ci potrebbe essere una nuova riunione con tutti i capigruppo dei vari partiti."Il Pd voterà scheda bianca" al primo scrutinio, ha detto Ettore Rosato, ...