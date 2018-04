Urban Center | trasferta romena per studiare la nuova vita degli spazi abbandonati

Carlo Galli all' Urban Center presenta "Democrazia senza popolo" : Dalla Camera dei Deputati, e con gli occhi del filosofo della politica, Galli racconta quasi quattro anni di legislatura, dalle elezioni politiche del 2013 al referendum costituzionale del 2016. Il ...

"Israeliani e palestinesi sulla stessa terra" - all' Urban Center : Nella consapevolezza della complessità dell'impresa, si è scelto di convocare alcuni fra i maggiori specialisti di diverse discipline -ebraistica, dialogo interreligioso, spiritualità, scienza della ...

Ofarch Spoleto - ampliati gli spazi dell'Urban Center in Corso Mazzini : L'Urban Center Spoleto ha recentemente ampliato i propri spazi di lavoro presso Corso Mazzini 58-60 in pieno Centro Storico, spazi che sono messi a disposizione della comunità civile, politica ed economica per discutere e riflettere sulle future traiettorie di sviluppo e rigenerazione della città e del territorio di Spoleto. I nuovi spazi verranno riaperti e inaugurati il prossimo ...