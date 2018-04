Unomattina | Franco Di Mare e Benedetta Rinaldi sostituiti

FRANCO DI MARE/ Preoccupazione per il mal di schiena del conduttore di Unomattina (TV Talk - 24 marzo) : FRANCO di MARE a TV Talk , 24 marzo. Preoccupazione per il mal di schiena del conduttore di UnoMattina , assente dal 19 marzo ma ora, sembra, pronto al rientro(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 03:06:00 GMT)

Paura a Unomattina. Franco Di Mare non si presenta in studio e il pubblico pensa al peggio. Senza anticipare nulla - il giornalista viene sostituito. Dopo quel precedente - c’è preoccupazione. Avevate notato “l’anomalia”? : Quando i telespettatori si sono accorti di quello che è successo, è scattata immediata la preoccupazione. A UnoMattina è giallo: Franco Di Mare non c’è. Cosa è successo al conduttore? Le ipotesi del pubblico sono tante: ha avuto problemi con i dirigenti della rete? Fuga d’amore? Discussioni? Il pubblico le pensa tutte. E si preoccupa parecchio. Anche perché non è la prima volta che Franco Di Mare, di punto in bianco, lascia le redini del ...