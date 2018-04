Uno Bianca | nuovo permesso per uno dei killer | la rabbia dei familiari delle vittime

Lite tra Franco Terlizzi e Bianca Atzei all’Isola e botte con Amaurys Perez? “Ogn Uno fa il suo gioco ma non farti beccare” : Scoppia la Lite in Honduras e tra Franco Terlizzi e Bianca Atzei all'Isola. Un altro pomeriggio di ordinaria follia su Canale 5 dove i dieci minuti dedicati al reality show sono sempre intensi. Prima di partire per la prova ricompensa, sembrava che tutto fosse al proprio posto con tanto di abbraccio di pace e bacio tra Francesca Cipriani e Amaurys Perez ma è bastato poco per far scoppiare il caos subito dopo. A quanto pare tutti sono ormai ...

“Falsa”. Isola dei Famosi - parte dall’Italia la nuova accusa a Bianca Atzei. La ex di Biaggi ha fatto arrabbiare parecchio qualcUno che - ora - si vendica mentre lei è ignara di tutto. Il duro attacco che la farà soffrire : Durante l’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, quella di martedì 27febbraio, non sono mancati momenti trash. La puntata in questione ha visto l’eliminazione di Paola Di Benedetto che, però, non è tornata in Italia. È ancora in Honduras su una spiaggia a parte ed è in attesa di scoprire i risultati del televoto: il pubblico infatti dovrà scegliere quale ex naufrago potrà continuare il suo percorso in Honduras. Ovviamente non è mancato un ...