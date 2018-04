Under | ' Ho preferito la Roma al City Sento la fiducia dell' ambiente'

Cinquanta sfumature di timballo - ecco qual è il piatto preferito dagli Under 35 : Gli storici dell'alimentazione informano che le lasagne sono la versione più antica e popolare di un vasto mondo, che comprende cannelloni, vincisgrassi, timpani e timballi, da cui sono derivati ...

Italiani a tavola - ecco qual è il piatto preferito dagli Under 35 : Se per Federico Felini 'la vita è una combinazione di pasta e magia', per i giovani d'oggi - i cosiddetti millennials - allora è la pasta al forno il massimo della vita. Una ricerca dell'Istituto Doxa,...